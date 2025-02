"Nie ma porównania". Jaki jest stan amerykańskich lotnisk?

Amerykanom wmawia się, że loty w USA są najbardziej bezpieczne na świecie, że ich lotniska są super rewelacyjne. Wystarczy polecieć do Europy i zobaczyć jakiekolwiek lotnisko. To jest niebo a ziemia - mówi w programie "Rozmowy na szczycie" w TVN24 GO amerykański korespondent Marcin Wrona. Stwierdził, że amerykańska infrastruktura jest przestarzała, a sami Amerykanie żyją w bańce propagandowej, ponieważ "nie podróżują do Europy". Wrona przypomniał również, że lotnisko Ronalda Reagana w Waszyngtonie, przy którym doszło do katastrofy lotniczej, jest małe. Ma jeden pas główny do przyjmowania samolotów odrzutowych i drugi - bardzo krótki pas, z którego startują maszyny. - Jak samolot ląduje, musi maksymalnie wcisnąć hamulce - wspominał Wrona. Jacek Stawiski w USA był pięć lat temu. Lądował na lotnisku w Chicago. - Przede wszystkim nie jest tam najczyściej – opowiadał i dodał, że każde europejskie lotnisko, które odwiedził, wygląda znacznie lepiej.

