Fukuyama: bez Polski NATO byłoby znacznie słabsze

Dlaczego Amerykanie ponownie wybrali Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich? - Wielu zwykłych Amerykanów koncentorwało się na codziennych problemach, zwłaszcza inflacji i migrantach, natomiast nie zwracali uwagi na inne zagrożenia dla porządku konstytucyjnego, które związane są z wyborem Trumpa - odpowiedział Francis Fukuyama (amerykański politolog, filozof polityczny, ekonomista, autor książek). W rozmowie z Janem Niedziałkiem dla TVN24 BiS mówił między innymi o przyszłości Ukrainy. - Bardzo pesymistycznie patrzę na perspektywę Ukrainy. Administracja Bidena była zbyt wycofana i nie pozwoliła Ukraińcom użyć amerykańskiej broni, która mogłaby odepchnąć Rosjan. Pomimo sankcji Rosja i tak sprzedaje duże ilości gazu i ropy - ocenił Fukuyama. Stwierdził, że "idziemy w kierunku bardzo niekorzystnej sytuacji, jeśli Rosja i Ukraina rozpoczną negocjacje". Był pytany także o pozycję Polski na arenie międzynarodowej. - Myślę, że Polska odgrywa niezmiernie ważną rolę w obronie idei demokracji liberalnej. W kwestii obronności członkowie NATO muszą robić to, co Polska do tej pory. Bez Polski NATO i cały Zachód byłyby znacznie słabsze - mówił Fukuyama.