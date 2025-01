Agata Buzek: miałam już kilka szufladek, z których na szczęście wyszłam

Były takie momenty, że przestawałam odróżniać rzeczywistość od tego, co gram. Tak było przy filmie "Koliber". Zaczęłam śnić nie swoje sny, tylko postaci, którą grałam - wyznała Agata Buzek w programie "Monika Olejnik. Otwarcie" w TVN24 GO. Aktorka wspominała swoje najbardziej wymagające role, w tym między innymi tę z filmu "Pearl", gdzie wcieliła się w postać trenerki kulturystyki. - Musiałam przekroczyć dużo granic. Nie jestem osobą intensywnie pracującą nad swoim ciałem - powiedziała gościni Moniki Olejnik. Wyznała, że zawsze marzyła o zostaniu aktorką. - Zakomunikowałam to w piątym roku życia i to było absolutnie otwarte. Przebierałam się i grałam postacie. Marzenie się spełniło i widzę, jakie to duże szczęście móc spełnić swoje marzenie - stwierdziła Buzek. Przyznała też, że zwykle czuje się aktorką "czasowo zaszufladkowaną". - Miałam już kilka szufladek, z których na szczęście wyszłam. Byłam w szufladce "zgwałcona", "zabita", "ciężko chora" - wyjaśniła aktorka. Dodała, że obecnie jest w szufladce "wiedźmy-zielarki", co wiąże się też z jej prywatnymi zainteresowaniami. - W tej chwili przez większość lata zbieram zioła. Mam zielnik w postaci dziesiątek słoików zarówno w Warszawie, jak i na Podlasiu, gdzie wszystkie te zioła zbieram. Teraz uczę się ich używać - mówiła. Wspominała też czasy, gdy jej ojciec Jerzy Buzek pełnił funkcję premiera. - Ani mi to przeszkadzało, ani pomagało. Oprócz tego, że mieszkaliśmy wtedy razem, to mieliśmy zupełnie inne życia. Ja jeździłam na studia, a tata do pracy i spotykaliśmy się wieczorem, a często w ogóle się nie spotykaliśmy, bo byliśmy tak zajeci - mówiła Buzek.

W części #MonikaKsiążkiMuzyka Monika Olejnik rekomendowała biografię Agnieszki Osieckiej napisaną przez Karolinę Felberg. Agata Buzek poleciła zaś książkę "Kucając" autorstwa Andrzeja Stasiuka. W #TalentAktywność to #przyszłość gościem był Daniel Stanko - aktor filmowy i teatralny, a także steward w Polskich Liniach Lotniczych LOT.