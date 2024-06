Wolski: jak cię nie wyrzucili z filmu, to nie zostałeś prawdziwym operatorem

Jedziesz, masz 23 lata, nie masz nic i ci to nie przeszkadza - mówił w programie "Monika Olejnik. Otwarcie" w TVN24 GO Dariusz Wolski. Operator filmowy studiował w łódzkiej szkole filmowej, ale ostatecznie jej nie ukończył. Zamiast tego Wolski poleciał do Stanów Zjednoczonych, gdzie jego przygoda "zaczęła się od przeżycia", a przełom w jego karierze nastąpił, kiedy został operatorem w filmie "Heart". Po przeprowadzce do Los Angeles, współpracując między innymi z Davidem Fincherem, Alexem Proyasem i Jakiem Scottem, Wolski stworzył ponad 100 teledysków dla takich gwiazd muzycznych jak David Bowie, Elton John, Aerosmith czy Sting. Gość Monik Olejnik wspomniał, że został wyrzucony z produkcji dwóch filmów. - Jak cię nie wyrzucili z filmu, to nie zostałeś prawdziwym operatorem - dodał. Następnie został autorem zdjęć do filmów wyprodukowanych przez Rogera Cormana. To, jak bardzo ceniony jest w swoim zawodzie, udowadnia między innymi jego praca przy sadze "Piraci z Karaibów". Jak wspomniał, "pierwszy film był zrobiony wbrew jakiejkolwiek logice, ponieważ wszystkie filmy o piratach były finansową klapą i zawsze kosztowały kupę pieniędzy". Oprócz tego Wolski był autorem zdjęć również do takich produkcji jak "Alicja w Krainie Czarów", "Marsjanin", "Obcy: Przymierze" czy "Dom Gucci".

W części #MonikaKsiążkiMuzyka Monika Olejnik poleciła książkę "Rzeźnia numer pięć" autorstwa Kurta Vonneguta. Dariusz Wolski zarekomendował "Marzenie Celta" Mario Vargas Llosy.

