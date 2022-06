Agnieszka Smoczyńska: drogę do Cannes otworzył mi film "Córki dancingu"

W Polsce był różnie oceniany, ale za granicą bardzo się podobał. Po obejrzeniu go napisała do mnie scenarzystka filmu "The Silent Twins" i zaproponowała, żebym go wyreżyserowała – tak opisuje kulisy powstania swojego nowego filmu reżyserka Agnieszka Smoczyńska. Obraz został nominowany do nagrody w konkursie Un Certain Regard na tegorocznym Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes. W rozmowie z Moniką Olejnik artystka zdradza, jak żyje się w małżeństwie dwojga artystów (jej mężem jest aktor Andrzej Konopka) i dlaczego przez siedem lat nie zrobiła żadnego filmu. Reżyserka opowiada również, jak zmienił się świat polskiego filmu i sytuacja kobiet na planie po wybuchu afery #MeToo.



"Empuzjon", czyli pierwsza powieść Olgi Tokarczuk od czasu literackiej nagrody Nobla, to kolejna pozycja, o której Monika i jej gość opowiedzą w części #MonikaKsiążkiMuzyka. Drugą pozycją przedstawioną w cyklu jest "Przyjaciel" autorstwa Sigrid Nunez – nagrodzona prestiżową amerykańską National Book Award z 2018 r.

W cyklu #TalentAktywność to #Przyszłość przybliżamy sylwetkę Sandry Drzymalskiej, jednej z najbardziej obiecujących aktorek młodego pokolenia, która zdobyła nagrodę w Cannes za rolę w filmie „IO”.