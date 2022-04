"Drzwi otwarte dla każdego". Jakiej pracy szukają w Polsce Ukrainki?

"Kobiecy Punkt Widzenia" na wzajemne wsparcie na rynku pracy. Wsparcie kobiet dla kobiet - Polek dla Ukrainek, by te mogły znaleźć w Polsce swoje miejsce. Wciąż poszukiwane są przedstawicielki branży IT, pielęgniarki, nauczycielki, pomoc biurowa, kelnerki, baristki. Wśród uchodźczyń nie brakuje specjalistek, choć wciąż podstawową barierą jest język. Grupa Polek od dawna tworzy platformę zrzeszającą pracodawców i pracowników, wspierając kobiety na rynku pracy. Od początku wojny zgłosiło się do nich ponad tysiąc kobiet z Ukrainy. Tworzą im CV, kontaktują z potencjalnymi pracodawcami i ekspertami. - Musimy doceniać sytuację, kiedy działamy razem i kiedy robimy wszystko w imię siostrzeństwa - mówi Karolina Cwalina-Stępniak z Her impact. I dodaje, że w "sytuacji, kiedy kobieta może wesprzeć inną kobietę, dopiero widać, jak dobrze potrafimy to zrobić".