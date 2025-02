Pete Hegseth, nowy szef Pentagonu, powiedział, że Ameryka będzie się trzymać z dala od wojen, ale jak już wejdzie do wojny, to będzie chciała szybko zwyciężyć. - Wypowiedź odzwierciedla poczucie, jeżeli chodzi o ekipę administracji Donalda Trumpa, że Stany Zjednoczone prowadziły przez ostatnie 20 lat szereg kampanii wojskowych, natomiast one nie osiągnęły zamierzonych skutków - skomentował w programie "Horyzont" w TVN24 GO Andrew Michta (Atlantic Council). Według niego "za mało zwracaliśmy uwagę na twarde elementy siły w stosunkach międzynarodowych, które są podstawą". Amerykański politolog uznał, że "unikaliśmy twardych realiów, że jednak żyjemy w świecie, w którym demokracje nadal nie są w takim położeniu, w jakim powinny być, ponieważ nasi przeciwnicy łączą swoje siły i wykorzystują wszelkie regionalne załamania i starają się zdominować system międzynarodowy". Mówiąc o rywalizacji z Chinami w świecie nowych technologii, Andrew Michta zaznaczył, że "to jest ogromne wyzwanie dla Zachodu". Wyraził obawę, że "Europa jest bardzo w tyle, jeśli chodzi o inwestowanie w najnowsze technologie". - Stany Zjednoczone weszły w tę konkurencję bardzo ostro i ten wyścig będzie kluczowy dla przyszłości bezpieczeństwa światowego - wskazał. Dodał, iż "jesteśmy w bardzo poważnym wyścigu z państwami, które nam źle życzą".