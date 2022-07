Trump. Bez precedensu (cz. 3)

Wybory prezydenckie w 2020 roku w Stanach Zjednoczonych budziły ogromne kontrowersje. Serial "Trump. Bez precedensu" odsłania kulisy kampanii wyborczej oraz pokazuje, co działo się po przegranych przez Donalda Trumpa wyborach - podważanie ich wyniku czy szturm na Kapitol. Filmowcy w trakcie kampanii mieli bezpośredni dostęp zarówno do prezydenta, jak i jego rodziny, między innymi Ivanki Trump i Jareda Kushnera. Zarejestrowali unikatowe materiały, przeprowadzili z nimi wywiady, które zresztą reżyser Alex Holder musiał w czerwcu przekazać komisji śledczej amerykańskiego Kongresu do spraw ataku na Kapitol. W filmie można zobaczyć także nigdy wcześniej niepublikowane materiały z 6 stycznia ubiegłego roku, ale i z kampanii wyborczej. Produkcja tego filmu nie podlegała kontroli ze strony prezydenta Donalda Trumpa, jego rodziny i doradców. Niektóre sceny mogą wywołać niepokój u widzów.

