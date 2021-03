Adam Bielan - polityczna droga

Adam Bielan ostatnio zasłynął próbą przejęcia władzy w Porozumieniu Jarosława Gowina. Ostatecznie to on z kilkoma innymi członkami zostali z niego wykluczeni. Czy jego spór z Jarosławem Gowinem może doprowadzić do rozpadu rządzącej koalicji i przedterminowych wyborów? W "Czarno na białym" Dariusz Kubik pokazuje polityczną drogę Adama Bielana. Kryzysów, rozpadów i rozłamów było na niej sporo. Nieraz zmieniał partie. - Niezmiennie jednak w atmosferze różnych sporów - tak wspominają jego dawni partyjni koledzy. Co ciekawe i znaczące - choć od ponad dekady Bielan nie jest już w Prawie i Sprawiedliwości, dla wielu wciąż jest symbolem wierności prezesowi Kaczyńskiemu. Dlaczego?