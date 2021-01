To historia, która jest gotowym scenariuszem filmu sensacyjnego. Jest w niej zakazana miłość, gra wywiadów, wielkie pieniądze i jeszcze większa tajemnica, którą do grobu zabrała zakonnica, siostra Joanna z domu Lossow. To jej synem, według kilku źródeł, jest dziś 80-letni Ewaryst Walkowiak. Blisko 20 lat temu od umierającego brata usłyszał, że nie jest jego bratem i że ludzie, których przez całe życie uważał za rodziców, nie są jego prawdziwymi rodzicami. Jeszcze kilka miesięcy temu wydawało się, że sprawa wreszcie się zakończy, bo ku końcowi zmierzał sądowy proces. Tak się jednak nie stało. Od 8 lat panu Ewarystowi towarzysz reporter "Czarno na białym" Rafał Stangreciak. Przed emisją w TVN24 reportaż mogliście zobaczyć tylko u nas.

ZOBACZ TEŻ: Druga część reportażu pt. "Kim ja jestem?"