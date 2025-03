Sfera mroku

To będzie historia o kolejnej zniszczonej przez PiS instytucji demokratycznego państwa. Państwowa Komisja Wyborcza przez lata jest tworzona z sędziów, o których zwykli ludzie słyszeli wyłącznie w dniu ogłaszania wyników wyborczych. Nawet kiedy podejmowali decyzje decydujące często o być lub nie być jakiejś partii politycznej, były one po prostu przyjmowane do wiadomości i wykonywane - jak wyrok sędziów. Ale PiS wyrzucił sędziów z PKW i wsadził na ich miejsce nominatów partyjnych, nie tylko swoich. I tak PKW stała się instytucją polityczną, a jej decyzje kontrowersyjne, co pokazała historia pozbawienia PiS subwencji budżetowych. Kto tworzy komisję odpowiedzialną za przygotowanie, przeprowadzenie i rozliczenie wyborów, i jakie są tego konsekwencje? Reportaż Dariusza Kubika.