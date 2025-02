Brunatny nietykalny

Zakłócenie w Parlamencie Europejskim minuty ciszy poświęconej ofiarom Holokaustu to ostatni z długiej listy skandali jakie wywołał Grzegorz Braun. Ten nacjonalista i antysemita, szerzący kremlowską propagandę, który w grudniu 2023 roku pojawił się w światowych serwisach informacyjnych po tym, jak użył w Sejmie gaśnicy do zgaszenia chanukowych świec. Dopiero po tym wydarzeniu prokuratura wystąpiła do Sejmu o uchylenie mu immunitetu. Wcześniejsze ekscesy Brauna, jak zniszczenie nagłośnienia podczas wykładu naukowca badającego Holokaust, wyrzucenie do śmietnika choinki z krakowskiego sądu, na której wisiały ozdoby symbolizujące solidarność z Ukrainą, czy atak na byłego ministra zdrowia, nie spotykały się z tak jednoznaczną reakcją prokuratorów. Dlaczego obecny kandydat na prezydenta tak długo pozostaje bezkarny? O tym w reportażu Artura Zakrzewskiego "Czarno na białym".