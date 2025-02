Samotna wyspa

Kiedy w 2004 roku Polska weszła do UE, Wielka Brytania stała się dla Polaków obietnicą lepszej przyszłości. Od razu otworzyła swój rynek pracy, a Polacy od razu ruszyli po większe zarobki. Zwykle zaczynali od zmywaka. Później pojawiły się polskie sklepy, restauracje, biznesy... Wielu z tych, którzy wyjeżdżali z myślą, że dorobią się w 2 -3 lata i wrócą, decydowało się zostać w Wielkiej Brytanii na stałe. Aż przyszedł Brexit. To był moment, który wiele z tych decyzji zmienił. Małgorzata Prochal rozmawiała z Polakami, którzy zdecydowali się wrócić do Polski i z tymi, którzy na Wyspach zostali. Opowiadają, jak bardzo zmieniło się życie w Anglii po Brexicie.