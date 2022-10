Był ministrem do zadań specjalnych - budował pontonowy most, tymczasowy szpital na Stadionie Narodowym, nadzorował program szczepień przeciwko COVID-19. Michał Dworczyk - co kryje się za dymisją najbliższego współpracownika premiera, sprawdził reporter "Czarno na białym" Arkadiusz Wierzuk.