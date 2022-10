Traktory pod specjalnym nadzorem

Prezent dla wiceministra, czyli traktor, który ostatecznie okazał się własnością brata. Dom weselny, który był też domem spotkań Solidarnej Polski z wyborcami. Właściciel domu, który dowodzi strażą pożarną współfinansowaną z Funduszu Sprawiedliwości. To powiązania, które mają w tle publiczne pieniądze i majątek publicznej osoby. Czy zostaną wyjaśnione przez służby państwa? To pytanie stawia w swoim reportażu Kacper Sulowski z "Czarno na białym". CBA czy służby skarbowe są od tego, aby wyjaśniać wątpliwości, nawet gdyby na końcu miało okazać się, że wszystko było zgodnie z prawem. Tak wyjaśniano na przykład sprawę innego traktora należącego kiedyś do sędziego Waldemara Żurka.