Prawda i pojednanie

Najpierw były pełne okrucieństwa szkoły rezydencjalne, potem widoczna wciąż na ulicach międzypokoleniowa trauma. Dopiero gdy odkryto setki bezimiennych dziecięcych grobów, a ocaleni dali świadectwo prawdzie, zaczęło się pojednanie. Jak bardzo jest ono bolesne i trudne pokazuje ostatnia część cyklu reportera "Czarno na białym" Marka Osiecimskiego. To, co działo się przez dekady w szkołach rezydencjalnych - finansowanych przez kanadyjski rząd, a prowadzonych przez Kościół, głównie katolicki - wprost nazywa się "kulturowym ludobójstwem". Rdzenni mieszkańcy usłyszeli przeprosiny od kanadyjskiego rządu, kanadyjskiego Kościoła, a niedawno także od głowy kościoła powszechnego. Mają jednak nadzieję, że papież Franciszek zrobi to raz jeszcze, tym razem na ich ziemi podczas planowanej za miesiąc pielgrzymki. To dla nich - jak mówią - bardzo ważne na drodze do prawdziwego pojednania, na której - co zaskakujące - stanęła część Polonii na czele z polskim księdzem. Z ambony, jednym tchem, negując historię, mówił o rdzennych Kanadyjczykach i Żydach z Jedwabnego. W Kanadzie zawrzało i to akurat wtedy, gdy odkrywano kolejne groby ofiar.

