"Od strony warsztatowej to jest top, bardzo dobry trener". Selekcjoner Michniewicz

Ponad miesiąc trwał wybór selekcjonera reprezentacji Polski. Po tym, jak z prowadzenia kadry nagle zrezygnował Paulo Sousa, dla wielu było jasne, że jego następcą będzie Polak. Wymieniano różne nazwiska, ale ostatecznie wybór padł na Czesława Michniewicza. Zdaniem ekspertów jest to wybór nieoczywisty, także ze względu na kontrowersyjną przeszłość trenera, który ponad 700 razy rozmawiał z ojcem chrzestnym polskiej mafii futbolowej - słynnym "Fryzjerem". Jak wyglądały blaski i cienie kariery piłkarskiej i trenerskiej Czesława Michniewicza? O tym w reportażu Artura Zakrzewskiego z "Czarno na białym".

Biało-Czerwoni mieli zagrać 24 marca półfinał barażowy o awans do mistrzostw świata z Rosją w Moskwie. W związku z inwazją Rosji na Ukrainę polska reprezentacja postanowiła zrezygnować ze spotkania. Na początku marca FIFA ukarała walkowerem reprezentację Rosji, w związku z czym Polska awansowała do finału baraży o awans na mundial w Katarze. W tej sytuacji 24 marca zmierzą się w towarzyskim spotkaniu ze Szkocją w Glasgow (godz. 20.45). Będzie to debiut Michniewicza na stanowisku selekcjonera.