Jak zarobić na prezydenturze Trumpa?

Przemysław Kwiecień, główny ekonomista XTB, w programie "Byk i niedźwiedź" w TVN24 BiS ostrzegał, że z "Trumpem można być pewnym jednego - będzie wykonywał wolty raz w jedną, raz w drugą stronę". Dlatego należałoby zachować "dużą ostrożność" w przypadku podejmowania decyzji, opierając się jedynie o zapewnienia amerykańskiego prezydenta. - Trump postrzega wszystko w kategoriach dealu biznesowego - mówił Kwiecień, ostrzegając, że właśnie przez to "czeka nas wiele zwrotów akcji". Decyzje Trumpa, w jego opinii, są podejmowane, aby "podbić stawkę" przed czymś, co Trump widzi jako cel, który chce osiągnąć. Jako przykład podał wypuszczenie kryptowaluty TrumpCoin. Kwiecień przypomniał, że to prezydent ma "wpływ na regulacje i losy tego sektora". Następnie Marcin Dragomirecki opowiadał o tym, czemu w Hiszpanii chcą zwiększyć podatek od zakupu nieruchomości dla obywateli spoza UE.