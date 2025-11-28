Logo strona główna
Fakty

"Głos przypominał mój, ale ja tych słów nigdy nie wypowiedziałem". Znany lektor pozywa firmę

Lektor Jarosław Łukomski
Znany lektor pozywa firmę, która użyła jego głosu do wygenerowania narracji w reklamie
Źródło: Katarzyna Górniak/Fakty TVN
To będzie pierwszy taki proces w Polsce. Znany lektor usłyszał w reklamie szamba głos, który bardzo przypominał jego. Problem w tym, że nie użyczał głosu do takiej reklamy. Audio wygenerowała sztuczna inteligencja. Firma, która to zrobiła, odpowie przed sądem. 

- Głos to nie jest tylko zjawisko akustyczne, głosowi towarzyszą również emocje - mówi Jarosław Łukomski, lektor, który czytał dziesiątki seriali i filmów. Nigdy nie przeczytał jednak reklamy szamba, a taka powstała i została rozpowszechniona - z głosem narratora, który bardzo przypominał jego.

- Zdębiałem, dlatego że ten głos ewidentnie przypominał mój, (...) natomiast ja tych słów nigdy nie wypowiedziałem - tłumaczy.

Nie wypowiedział, nie wiedział o reklamie i nie zarobił. Głos Jarosława Łukomskiego przetworzyła sztuczna inteligencja i tym wytworem posłużyła się firma z branży wodno-ściekowej.

Lektor Jarosław Łukomski
Lektor Jarosław Łukomski
Źródło: Fakty TVN

Pozew, który będzie precedensem

Lektor i reprezentująca go firma Mikrofonika zwrócili się do sądu. - Twierdzą (prawnicy - red.), że sprawy AI są na tyle nieuregulowane w polskim systemie prawnym, że można praktycznie robić w AI, co się chce - przybliża Tomasz Bartos, właściciel Mikrofoniki.

- Tak, to będzie precedens - ocenia dr Damian Flisak, radca prawny w dziedzinie prawa najnowszych technologii z kancelarii Lubasz i wspólnicy.

Nie ma orzecznictwa i nie ma stosownych przepisów. Rzeczywistość nie nadąża za technologią. - Do momentu tej ofensywy sztucznej inteligencji nie mieliśmy do czynienia z żadnym fenomenem, który mógłby w tak idealny sposób naśladować nasze atrybuty - wyjaśnia Flisak.

W sprawie znajdą zastosowanie istniejące przepisy prawa cywilnego i autorskiego. - Ja nie występuję tutaj z pozwem przeciwko technologii i nie sprzeciwiam się rozwojowi cywilizacji. To ktoś, a nie coś, nie maszyna, a człowiek, spowodował, że mój głos został użyty w celach komercyjnych - podkreśla Jarosław Łukomski.

dziecko smartfon telefon shutterstock_2532406609
Stres, smartfon i trzylatek. Poważne skutki cyfrowych kompromisów w rodzinie
Anna Bielecka
Sztuczna inteligencja budzi obawy Komisji Europejskiej
Może ich zastąpić sztuczna inteligencja. Niepokojący raport
BIZNES
ai si sztuczna inteligencja shutterstock_2577110797
Polska z gigafabrykami AI. "Sztuczna inteligencja to nowa energia"
BIZNES

Unia Europejska planuje uregulować kwestie AI

Sztuczna inteligencja może naśladować nie tylko głos, ale i wygląd. Pozwala na tworzenie materiałów wideo, które czasami trudno odróżnić od rzeczywistości.

- Jesteśmy już w momencie, gdy one nas faktycznie zalewają. To nie tylko jest pytanie o to, czy ktoś może zarobić na swoim głosie, gdy jest lektorem. To jest pytanie, czy po prostu będziemy w stanie rozróżniać, co jest prawdziwe, od tego, co jest fałszywe - komentuje socjolog dr Alek Tarkowski.

Dlatego Unia Europejska użycie AI próbuje uregulować. - W przyszłym roku każdy obraz, każde wideo i każdy dźwięk wygenerowany przez sztuczną inteligencję powinien być właściwie oznaczony tak, żeby odbiorca mógł wiedzieć, że to, co widzi, lub to, co słyszy, zostało wygenerowane - opisuje wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski z Nowej Lewicy.

OGLĄDAJ: Ludzka inteligencja kontra AI. "Jest inaczej, niż się wszystkim wydawało"
pc

Ludzka inteligencja kontra AI. "Jest inaczej, niż się wszystkim wydawało"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: Fakty TVN

Źródło zdjęcia głównego: Fakty TVN

Sztuczna inteligencjaSądprawoAIPrawo autorskieTechnologiaEmisja reklamUnia Europejskaministerstwo cyfryzacji
Katarzyna Górniak
Katarzyna Górniak
