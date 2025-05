"Potrzebujemy maksymalnej mobilizacji". Im nie jest wszystko jedno, kto będzie prezydentem

Biejat wzywa do głosowania, Senyszyn przekazuje czerwone korale. Trwa akcja "Kobiety na wybory" Źródło: Maciej Knapik/Fakty TVN

W centrum Wrocławia odbyła się akcja zwolenniczek Rafała Trzaskowskiego. Na ostatniej prostej kampanii - przy wyrównanych sondażach - hasła agitacji wyborczej zaczynają przypominać akcję profrekwencyjną. - Każdy głos będzie się liczył, każdy głos jest ważny - podkreśla Izabela Bodnar, posłanka Polski 2050-Trzeciej Drogi.

- Więc nie chcę słyszeć, że "nie idę, bo mnie to nie dotyczy, nie idę, bo mi się nie chce". Zapraszam wszystkich na wybory - mówi Joanna Bronowicka z Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Tu kobiety namawiały do głosowania na inne kobiety. - Jeżeli wybierzemy Rafała Trzaskowskiego, to mamy gwarancję, że w Pałacu Prezydenckim będzie sojusznik kobiet - wskazuje Dorota Łoboda, posłanka Koalicji Obywatelskiej.

Cała rządząca koalicja przekonuje do Trzaskowskiego

Do działaczek Koalicji Obywatelskiej dołączyły panie z Polskiego Stronnictwa ludowego, Lewicy i Polski 2050 - podobnie jak na niedzielnym marszu. - Idźcie do wyborów i zagłosujcie za nadzieją - wzywa Magdalena Biejat, była kandydatka Nowej Lewicy na prezydenta.

Cała rządząca koalicja przekonuje do Rafała Trzaskowskiego. Oczywiście części pań nie udaje się przekonać. Jedna z nich w nadchodzących wyborach zagłosuje na Karola Nawrockiego. Jak mówi, podoba się jej jego życiorys i żona.

Ale dyskusja o kandydatach teraz skupia się wokół ostatnich publikacji prasowych. - Chyba bym nie chciała być pierwszym krajem w Europie, który ma sutenera za prezydenta - mówi jedna z naszych rozmówczyń.

Publikacje Onetu dotyczące rywala Trzaskowskiego przypominano tu wielokrotnie i dosadnie. - Nie wpuścimy do Pałacu Prezydenckiego człowieka, który jest powiązany ze światkiem przestępczym, człowieka, który najprawdopodobniej był alfonsem - mówi Izabela Bodnar. - Czy ma być to Polska sutenerów, lichwiarzy, miłośników ustawek i dziwnych używek? - pyta Małgorzata Tracz, posłanka Zielonych.

W ostatnim sondażu Opinii24 dla "Faktów" TVN i TVN24 wśród kobiet Trzaskowski prowadzi z większą przewagą nad Nawrockim i to kobiety właśnie dają Trzaskowskiemu wygraną. Stąd powtarzane apele właśnie do kobiet.

- Potrzebujemy naprawdę maksymalnej mobilizacji - podkreśla Aleksandra Dulkiewicz, prezydentka Gdańska. - Wszystkie dziewczyny pamiętacie, jakie piekło zgotował nam PiS - mówi Barbara Nowacka, ministra edukacji narodowej.

Liderzy koalicji rządowej przyznali i przepraszali, za to, że do tej pory nie udało się zrealizować części obietnic wyborczych - także dotyczących praw kobiet. Ale - jak słyszymy - to nie może zniechęcać zwolenniczek Trzaskowskiego, bo wtedy wygrałby Nawrocki i na pewno nie udałoby się niczego zmienić przez kolejne pięć lat. Do tej narracji dołącza żona kandydata. - Mój mąż zawsze bronił praw kobiet i wiem, że zawsze będzie to robił - zapewnia Małgorzata Trzaskowska.

Trzaskowski zapowiedział przyspieszenie zmian

Joanna Senyszyn na marszu przekazała Małgorzacie Trzaskowskiej symbol swojej kampanii - czerwone korale. - Korale są piękne, czyż nie? Korale mocy, więc przekazujemy sobie moc - mówi Małgorzata Trzaskowska.

Joanna Senyszyn i Małgorzata Trzaskowska Źródło: TVN24

Do Trzaskowskiej dołącza była prezydentowa ze swoim apelem. - Nie obrażajmy się na Polskę. Nie obrażajmy się na demokrację. To jest nasza racja bycia albo nie - zaznacza Jolanta Kwaśniewska, była pierwsza dama.

Spotkanie Jolanty Kwaśniewskiej z Małgorzatą Trzaskowską Źródło: TVN24

W sondażu late poll po pierwszej turze wśród kobiet wygrał Rafał Trzaskowski z większą przewagą nad Nawrockim niż w ogólnych wynikach. Stąd pytania o mobilizację i decyzje zwolenniczek innych kandydatów.

- Ja wam obiecuję jedno: prezydenta, który będzie tak samo niecierpliwy jak wy i będzie poganiał do roboty - deklaruje Rafał Trzaskowski, kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta. Trzaskowski zapowiedział przyspieszenie zmian i realizację zapowiedzi wyborczych.