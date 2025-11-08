Logo strona główna
Fakty

Mikrocja i atrezja. Jedno na dziewięć tysięcy dzieci rodzi się w Polsce z tą wadą

Doktor Joseph Roberson
Leczenie mikrocji i atrezji jest ważne dla rozwoju dziecka. Polskę odwiedził specjalista z USA, który to robi
Źródło: Marzanna Zielińska/Fakty TVN
Dwa trudne słowa: mikrocja i atrezja. W Polsce rodzice jednego na dziewięć tysięcy dzieci słyszą właśnie taką diagnozę. Dziecku nie wykształca się ucho, nie ma też kanału słuchowego. Trzeba je stworzyć i robi to na przykład dr Joseph Roberson, który właśnie przyjechał do Polski, bo tu też ma swoich pacjentów.

Bartek pół roku po operacji odkrywa dźwięki w stereo i świat z zupełnie innej perspektywy. Jest ogromna różnica w słyszeniu na jedno ucho i w obu uszach.

- To, oczywiście, kwestie rozwoju mowy, ale także kwestie tego, że bardzo często ma problem z lokalizacją dźwięków, zwłaszcza w hałasie - tłumaczy Urszula Bałys, matka Bartka.

Kluczowe słowa w tej historii to mikrocja i atrezja. Mikrocja to wada rozwojowa powstająca w pierwszym trymestrze ciąży, podczas formowania się struktur ucha zewnętrznego. U Bartka się nie wykształciło. Miał też zarośnięty otwór uszny - to właśnie atrezja.

Atrezja
Atrezja
Źródło: Archiwum prywatne/Fakty TVN

Amerykański specjalista od słuchu z wizytą w Polsce

Opisując rzecz najprościej: ucho zewnętrzne i kanały słuchowe, których Bartek nie miał, trzeba było stworzyć, a dr Joseph Roberson ze Światowego Centrum Słuchu w Kalifornii jest jedynym lekarzem, który u dzieci przeprowadza te dwa zabiegi jednocześnie.

- Rozwój mózgu dziecka zależy od wczesnej stymulacji dźwiękowej. Dlatego najlepiej wykonywać tę operację między trzecim a piątym rokiem życia. Wtedy mózg rozwija się najbardziej dynamicznie - powiedział w wywiadzie dla "Faktów" TVN dr Joseph Roberson, specjalista ds. otologii, neurologii i operacji podstawy czaszki.

Doktor Roberson takich zabiegów, jak u Bartka, ma za sobą ponad 4,5 tysiąca i to u pacjentów z ponad osiemdziesięciu krajów. Przyjechał swoich pacjentów odwiedzić i sprawdzić, czy w każdym stworzonym przez niego uchu wszystko gra, i zbadać te, które można dostroić.

Jan marzy o pozbyciu się nakostnych aparatów słuchowych i o uszach takich, jakie mają inne dzieci. Urodził się z mikrocją i atrezją - obustronną.

- W przyszłym roku w wakacje chcemy jechać na rekonstrukcję drugiego kanału, na drugie ucho, bo dla nas najważniejsze w tej chwili jest odzyskanie słuchu - tłumaczy Katarzyna Gadzińska-Jeż, matka Janka.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Tomograf śródoperacyjny
"Czuję po prostu złość". Rodzice nie chcą tracić czasu, zaczęli sami zbierać pieniądze
Marta Kolbus
Ignacy i Wiktor przeszli jednoczesną operację
Trzymiesięczne bliźnięta zoperowane równocześnie. "To był wielki stres, wielki strach"
Katowice
30 tys. par skorzystało już z rządowego programu in vitro
O 8 miał być transfer zarodków. Wtedy dowiedzieli się, że go odwołano
Zuzanna Kuffel

Nowe technologie mogą zrewolucjonizować leczenie wad uszu

Z tego typu wadą rodzi się w Polsce jedno na dziewięć tysięcy dzieci. 60 procent chorych to chłopcy. Genetycy na całym świecie nadal pracują nad ustaleniem jednoznacznych przyczyn. Wielka przy tym nadzieja w sztucznej inteligencji. Nie chodzi tylko o diagnostykę, ale też o leczenie, które da pacjentom jak najwyższy komfort życia.

- Myślę, że tym największym osiągnięciem będzie możliwość pobrania chrząstki od pacjenta, wyhodowania jej w laboratorium biotechnologicznym, a następnie "wydrukowania" i wszczepienia ucha z naturalnej chrząstki, które będzie idealnie dopasowane do drugiej strony - stwierdził dr Joseph Roberson.

To, że Bartek i Jan znaleźli pomoc dopiero za oceanem, nie oznacza, że nie można znaleźć jej w Polsce. Zabiegi poprawiające słuch i odtwarzające małżowiny uszne przeprowadza się również u nas. Dobór sposobu leczenia zależy od indywidualnych potrzeb pacjenta.

Klatka kluczowa-11030
Cały wywiad z doktorem Josephem Robersonem
Źródło: Marzanna Zielińska/Fakty+

Źródło: Fakty TVN

Źródło zdjęcia głównego: Archiwum prywatne/Fakty TVN

TAGI:
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica