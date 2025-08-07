Antyimigrancka obsesja pozbawiła gminę Smołdzino pieniędzy na mieszkania wspomagające Źródło: Katarzyna Górniak/Fakty TVN

To jedno gminne zebranie skłóciło ze sobą mieszkańców i zachwiało karierą wójta. Arkadiusz Walach wciąż jest wójtem gminy Smołdzino, ale może będzie referendum, by go odwołać.

Kierowniczkę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zebranie doprowadziło do łez. - Jest mi tak przykro, jestem tak zszokowana takim doszukiwaniem się jakiegoś drugiego dna niepotrzebnego, że ja po prostu... Przepraszam - powiedziała głosem pełnym emocji Martyna Radzik.

Miały powstać mieszkania wspomagające

Poszło o nieistniejących uchodźców. Zaczęło się od szansy, z której mała gmina Smołdzino na Pomorzu nie mogła nie skorzystać. Unijne pieniądze, wojewódzki konkurs, do wzięcia 5 milionów złotych.

- Chcieliśmy wybudować sześć mieszkań wspomagających dla osób niepełnosprawnych czy osób starszych potrzebujących pomocy. I tam oni mieli zamieszkać - przekazał Jan Fleszer, przewodniczący Rady Gminy Smołdzino.

Cztery kobiety i dwóch mężczyzn - mieszkańcy gminy w trudnej sytuacji mieli otrzymać opiekę specjalistów i żyć w społeczeństwie, zamiast zamknięci w DPS-ie.

Uboga gmina za własne pieniądze nie zbudowałaby tych mieszkań nigdy. - Przez myśl mi nie przeleciało (...), że ktoś się nie zgodzi. No, tak ciekawy projekt, pomagamy ludziom - powiedział wójt Arkadiusz Walach.

Ludzie weszli do internetu. - Wszyscy się rzucili bardzo na temat tego, że ewentualnie to jest tylko taka przykrywka, a będzie to dom dla uchodźców - powiedziała Krystyna Batruch, mieszkanka gminy Smołdzino.

Ktoś znalazł w ustawie, że w mieszkaniu wspomaganym może mieszkać osoba starsza z niepełnosprawnościami, osoba z zaburzeniami psychicznymi, osoba bezdomna, osoba opuszczająca ośrodek wychowawczy, a także uchodźca. Tak jest napisane w ustawie, ale nie tak miało być w Smołdzinie.

- To nie jest miejsce, gdzie docelowo mają trafiać migranci. Nie budujemy z tego konkursu takiej infrastruktury - przekazał Marcin Fuchs, dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Na przedstawicieli władz gminy wylał się hejt

Jednak fakty przestały się liczyć. - Hejt się polał niesamowity. Czy to w internecie, czy po prostu z kościoła radni wychodzili i zostali zaatakowani przez grupy. Niektórzy zostali zaatakowani przy swoich domostwach - powiedział Kamil Kopiniak, radny Gminy Smołdzino.

Zebranie, które odbyło się w środę 6 sierpnia, sprawę miało wyjaśnić. Przyszli na nie głównie starsi mieszkańcy. To oni tych mieszkań mogliby kiedyś potrzebować.

- Nasza gmina się starzeje i zaraz te osoby gdzieś będą chciały tak mieszkać, żeby być wspierane przez kogoś, a nie zostać gdzieś daleko na wsi, gdzie nawet nie dojeżdża autobus i za chwilę nie będzie sąsiadów dookoła - oceniła Martyna Radzik.

Na zebraniu gminnym nie o tym była rozmowa. Do 3-tysięcznego Smołdzina dotarła antyimigrancka psychoza. Na spotkaniu padały oskarżenia pod adresem bliżej nieokreślonych migrantów ("z nożami w zębach, którzy gwałcą kobiety") i przedstawicieli władz gminy ("dlaczego się śmiejesz? Nienawidzisz Polski i Polaków").

- Jaka tematyka króluje dzisiaj w kraju? Migranci, którzy atakują społeczeństwo. (...) Wszystko co złe, to migranci - stwierdził Jan Fleszer.

Z zebrania wyproszono ekipę "Faktów" TVN. Ci, którzy w mieszkańcach podsycali strach, przywoływali inne media. - Żeby Republika również się o tym dowiedziała i była tu również kamera Republiki! - domagał się jeden z zebranych.

Władzom gminy nie udało się przekonać mieszkańców. Z projektu zamierzają się wycofać. - Będziemy jedyną gminą w całym województwie pomorskim, która odmówi przyjęcia tych środków - powiedziała ze łzami w oczach Martyna Radzik.

Realną pomoc stracą w walce z wymyślonym nie w Smołdzinie wrogiem.