Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Fakty

Dziadek Olinka kończy wyprawę w Alpy. Jan Baranik otwiera serca ludzi nie tylko w Polsce

|
Jan Baranik, Dziadek Olinka
Dziadek Olinka kończy wyprawę w Alpy. Jan Baranik otwiera serca ludzi nie tylko w Polsce
Źródło: Marta Balukiewicz/Fakty po Południu TVN24
Olinek ma dziewięć lat i długą listę poważnych chorób, z którymi przyszło mu się zmagać. Jego dziadek kocha wnuka nad życie i żeby to życie choć trochę mu ułatwić, wymyślił niezwykły projekt. Od trzech lat robi, co tylko się da, by zebrać, ile tylko się da, na leczenie chłopca. Czwartek to ostatni dzień trzeciej wyprawy.

To historia o miłości, która może góry przenosić, a na pewno góry przechodzić. Jan Baranik, doradca podatkowy z Warszawy, znany jako Dziadek Olinka, znowu ruszył na szlak, żeby zbierać pieniądze na rehabilitację wnuka. Chłopiec urodził się przedwcześnie, ma dziecięce porażenie mózgowe. Dla Olka Jan Baranik to "kochany, mądry dziadek", któremu zawdzięcza życie.

Dwa lata temu dla małego Aleksandra pan Jan przeszedł cały Główny Szlak Beskidzki. Rok temu pokonał 3600 kilometrów na rowerze dookoła Polski. W tym roku zdobywa szczyty Alp.

Olek
Olek
Źródło: TVN24

- Dziadek Olinka ma niesamowitą kondycję, my tu za nim wszyscy pędzimy - podkreśla Dorota Gardias, prezenterka TVN Meteo, która też bierze udział w wyprawie.

Tour de Mont Blanc to trasa biegnąca przez Włochy, Szczwajcarię i Francję. Mierzy ponad 170 kilometrów. - Nie jest to spacer. To momentami są naprawdę duże wyzwania. (...) Bardzo duże przewyższenia, ponad 1000 metrów w górę - przyznaje Dziadek Olinka.

Chce wspomóc wnuka, ruszył w kolejną trudną podróż. Na leki trzeba pół miliona
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Chce wspomóc wnuka, ruszył w kolejną trudną podróż. Na leki trzeba pół miliona

Zdrowie

Dziadek Olinka inspiruje innych do pomagania

64-letni Jan Baranik nie zatrzymuje się mimo trudności, mimo tego, że nie jest zawodowym sportowcem i sam ma za sobą dwie choroby nowotworowe oraz operację kręgosłupa. Pokonuje swoje słabości. Podobnie jak jego wnuczek.

- Olinek zawsze, kiedy dziadek jest na wyprawie, intensywnie ćwiczy, żeby również dziadkowi pomóc w jego wysiłku. Nagrywa filmiki i przesyła mi, żeby pokazać, jak mnie wspiera - podkreśla Dziadek Olinka.

Pan Jan nie jest w drodze sam - stale towarzyszy mu "grupa Złotych Serc". - 12 osób, które wędrują ze mną od samego początku. Po drodze również dołączali inni, którzy dzień czy dwa z nami wędrowali - podkreśla Dziadek Olinka.

- To było naszym ogromnym zaskoczeniem, także dziadek jest popularny nie tylko w Polsce, ale i w świecie, i otwiera ludzkie serca, bo to przecież akcja charytatywna. Dziadek walczy o zdrowie i kondycję swojego wnuka - mówi Dorota Gardias.

Dziadek Olinka dotarł do celu. "Miałem jedną myśl"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Dziadek Olinka dotarł do celu. "Miałem jedną myśl"

Polska

Są tego efekty. Zeszłoroczna zbiórka pozwoliła rodzinie Olinka opłacić niezbędną rehabilitację, sprzęt i leki. Cel tegorocznej zbiórki to pół miliona złotych.

- Zbieramy na leki na nerki, które Olek bierze - są bardzo kosztowne. Nie ma ich w Polsce, zostały wycofane jakiś czas temu, musimy je sprowadzać je zza granicy. (...) Wózek rehabilitacyjny aktywny dla takiego dziecka kosztuje 30 tysięcy złotych, dofinansowanie to 3 tysiące złotych. Kombinezon rehabilitacyjny to jest kilka tysięcy złotych - one nie rosną razem z dzieckiem - wymienia Agnieszka Jóźwicka, mama Olka.

Zbiórka dla Olinka trwa - jest prowadzona na platformie Pomagam.pl

Dziadek już myśli o kolejnej wyprawie dla wnuczka.

Źródło: Fakty po Południu TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
dzieciGóryAlpyZdrowie
Marta Balukiewicz
Marta Balukiewicz
Reporterka "Faktów po Południu" TVN24.
Czytaj także:
Uroczystość zaprzysiężenia Prezydenta RP Karola Nawrockiego przed Zgromadzeniem Narodowym
Nowy sondaż partyjny i zmiana lidera
Polska
Upał
Prawdziwie letnia aura tuż-tuż
METEO
imageTitle
Heroiczna walka Maciejuka. Etap dla Magniera
Najnowsze
imageTitle
Polski duet z Barcelony wśród najlepszych. Lewandowski i Pajor nominowani do Złotej Piłki
EUROSPORT
Strefa Gazy. Zniszczenia w Bajt Hanun po ataku Izraela
"Szokujące badanie" w Izraelu. Tego chce ponad 80 procent społeczeństwa
Świat
Nielegalna bimbrownia zlikwidowana
Miał 1300 litrów zacieru, 150 litrów bimbru i setki pustych butelek
WARSZAWA
Pożar przyczepy kempingowej w Krakowie
Koszmar na urlopie. Spłonęła przyczepa kempingowa. Nagranie
Kraków
Prace drogowe (ilustracyjne)
Weekendowe prace na kilku ważnych ulicach
WARSZAWA
Wybory prezydenckie w Polsce
Prokuratura przyznaje się do błędu. Chodzi o anomalie w komisjach
Polska
imageTitle
Legendy łączą siły przed igrzyskami. "Nie mogłabym prosić o lepszego partnera"
EUROSPORT
Ksiądz z zarzutami za posiadanie mefedrony (zdjęcie ilustracyjne)
Były proboszcz z zarzutami seksualnego wykorzystania dziecka
Kielce
W wypadku ranny został policjant, trafił do szpitala
"Potrąciła wyprzedzającego ją policjanta na motocyklu". Trafił do szpitala
WARSZAWA
euro waluta pieniadze shutterstock_2249806661
Wygrał 37 milionów euro i wciąż ich nie odebrał. Trwają poszukiwania szczęśliwca
BIZNES
Celowo doprowadził do wypadku. Gniezno
Kłótnia w samochodzie i wypadek. Kierowca skazany za usiłowanie zabójstwa
Poznań
imageTitle
The World Games 2025 czas zacząć. Na starcie liczna reprezentacja Polski
EUROSPORT
Mocny wyż nad środkową i południowo wschodnią Europą
Czy lato wreszcie będzie sobą? Nadchodzi wielka zmiana
Arleta Unton-Pyziołek
shutterstock_671930818
Stopy procentowe najniżej od dwóch lat
BIZNES
Robert Bąkiewicz
Sprawa Bąkiewicza. Prokurator przedstawi zarzuty, wcześniej chciał się wyłączyć ze sprawy
Lubuskie
Krystyna Pawłowicz
Święczkowski i Pawłowicz zawiadamiają o "bezprawnej inwigilacji". Prokuratura wyjaśnia
Polska
Powodem zatrzymania 53-latka była nieczytelna tablica rejestracyjna
Zatrzymali go z powodu tablicy, osiem miesięcy spędzi w więzieniu
WARSZAWA
Ozzy i Jack Osbourne
Jakim był ojcem? Syn Ozzy'ego Osbourne'a przerywa milczenie
Kultura i styl
tabletki pastylki lekarstwa shutterstock_2476975989
Zamieszanie w aptekach. Popularny lek przeciwbólowy - na receptę czy bez?
Piotr Wójcik, Anna Bielecka
Kim Kardashian na otwarciu sklepu Skims w Nowym Jorku
"Mięśnie żwaczy nie są jak bicepsy". Uwaga na domowe "wyszczuplanie" twarzy
Zuzanna Kuffel
Szpiglasowa Przełęcz - zdj. ilustracyjne
"Cała seria zgłoszeń od turystów, którzy widzieli upadek"
Kraków
Donald Tusk
Tusk odwiedził Jadwigę. To ona drąży najdłuższy tunel w Polsce
BIZNES
Donald Trump i Władimir Putin w 2017 roku
Putin ma się spotkać z Trumpem. Wskazał możliwe miejsce
Świat
Bocian zaplątał się w linie energetyczne. Pomogli strażacy
Bocian zaplątał się w linie energetyczne. Pomogli strażacy
Łódź
Czy lampy do utwardzania lakierów mogą powodują czerniaka? Warto się zabezpieczyć kremem lub rękawiczkami
Czerniak, zakażenia, kurzajki. U kosmetyczki mogą czyhać zagrożenia
Zuzanna Kuffel
Pożar lasu nieopodal miasta Vila-real
Co czwarty pożar wybuchł w wyniku podpalenia
METEO
Lekarz o przyczynach wypadków na hulajnogach (zdj. ilustracyjne)
Jechał hulajnogą, po wypadku trafił do szpitala. Szukają świadków
WARSZAWA
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica