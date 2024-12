Nowa edycja "You Can Dance - Po prostu tańcz!". Znamy jurorów

Program "You Can Dance - Po prostu tańcz!" wraca na antenę TVN. W nowym sezonie w roli prowadzącego zobaczymy Macieja Dowbora, a w piątek poznaliśmy też wszystkich jurorów.

Jury nadchodzących odcinków "You Can Dance - Po prostu tańcz!" przedstawiono w piątek. "W końcu możemy się z Wami podzielić tą informacją! Poznajcie jurorów 'You Can Dance - Po Prostu Tańcz!'", napisano na oficjalnym koncie programu w mediach społecznościowych. Będą nimi: Mery Spolsky, Ryfa Ri, Bartosz Porczyk oraz Michał Danilczuk.

"You Can Dance" nowy sezon

Mery Spolsky jest piosenkarką, kompozytorką i autorką tekstów. - Kocham scenę i performans, a jego nieodłączną częścią jest ruch. Taniec to dla mnie nie tylko technika i znajomość choreografii. To przede wszystkim wyzwolenie swojego ciała, pokazanie emocji i wprowadzenie widza w pewien trans. Nie mogę się doczekać przygody w "You Can Dance" i obiecuję być czujną, ale też odrobinę szaloną jurorką - zapowiada artystka.

Mery Spolsky PAP/Andrzej Jackowski

Wyczyny uczestników oceni także Ryfa Ri, tancerka, raperka, mentorka i motywatorka. Pionierka tańca ulicznego w Polsce, zdobywczyni międzynarodowych nagród, w tym w finałach Hip Hop Female, Międzystylowego Grande Finale Kultury Koła 2020 oraz Juste Debout. - Nasz skład jurorski to pełna gama umiejętności i osobowości, a od uczestników będę oczekiwać całej gamy wrażliwości tanecznych. W "You Can Dance" zamierzam mówić tancerzom prawdę, najlepiej jak na dany moment potrafię. Podyskutujemy sobie ze status quo! - mówi Ryfa Ri.

Jury "You Can Dance"

Bartosz Porczyk to wszechstronny artysta, który łączy talent aktorski, reżyserski, muzyczny i twórczy. Osiągnął sukces w tańcu towarzyskim, będąc finalistą Mistrzostw Polski i posiadając klasę mistrzowską. Choć porzucił taniec na rzecz aktorstwa, doświadczenie zdobyte na parkiecie nauczyło go doskonałego dialogu z ciałem i ruchem. - Jestem przekonany, że z tak wybuchową mieszanką osobowości nudzić się nie będziemy. Każdy w jury ma swój styl, swój bit, który gra mu w serduchu. Lubimy być ze sobą, ale nie boimy się dyskutować albo wygłupiać - komentuje Bartosz Porczyk.

Za stołem jurorskim zobaczymy też Michała Danilczuka, czyli jednego z najwybitniejszych tancerzy tańca towarzyskiego, o najwyższej klasie tanecznej S. Wielokrotny Mistrz Polski w tańcu towarzyskim. Przez wiele lat nieprzerwanie utrzymywał się na pierwszym miejscu w rankingu Polskiego Tańca Towarzyskiego. Brał udział w największych i najbardziej prestiżowych turniejach tańca towarzyskiego na świecie, miał też okazję występować przed królową Elżbietą II.

- Szukam tancerzy precyzyjnych, świadomych i kompletnych: takich, którzy bezapelacyjnie poruszają widza swoim ruchem. Niech to będą artyści, którzy dostarczą nam niezapomnianych, prawdziwych emocji, pełnych spektrum historii i piękna. Chcę w tym programie znaleźć tancerzy wyjątkowych, wybitnych - przyznaje Michał Danilczuk.

Jurorzy programu "You Can Dance - Po prostu tańcz!" mat. prasowe WBD

"You Can Dance" - kiedy nowe odcinki?

Nowe odcinki programu "You Can Dance - Po prostu tańcz!" zobaczymy w TVN już wiosną. Uczestnicy zmierzą się w szerokim wachlarzu stylów: od hip-hopu, przez taniec towarzyski, aż po breakdance i orientalne rytmy. - Emocje są wielkie - powiedział reporterowi TVN24 Maciej Dowbor podczas precastingu do nowej edycji.

- Oglądam ludzi, którzy przyszli na castingi, którzy są bardzo zdolni, którzy mają swoje marzenia, którzy wiążą swoją przyszłość z tańcem albo chcieliby bardzo ją wiązać. Są wyjątkowo zdeterminowani, są świetnie przygotowani - mówił nowy prowadzący "You Can Dance".

Maciej Dowbor mat. prasowe WBD

