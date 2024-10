Nie dostała odpowiedzi na podanie o pracę. Po 48 latach poznała powód

Tizi Hodson miała 22 lata, gdy wysłała swoją ofertę pracy, marząc o posadzie kaskadera motocyklowego. - Każdego dnia sprawdzałam skrzynkę - wspomina. Odpowiedź jednak nie nadeszła. Teraz, po 48 latach, wyszło na jaw, co się wydarzyło. - To ma dla mnie ogromne znaczenie - przyznała Brytyjka w rozmowie z BBC.

List wrócił po 48 latach

Kobieta w rozmowie z BBC podkreśliła, że nie wie, w jaki sposób list powrócił do niej po tak długim czasie. - Pozostaje zagadką, jak mnie znaleźli, skoro przeprowadzałam się 50 razy, w tym cztery czy pięć razy do innego kraju - przyznała Hodson. - Odzyskanie go po tylu latach ma dla mnie ogromne znaczenie. Bardzo dobrze pamiętam, jak pisałam ten list w moim mieszkaniu w Londynie - kontynuowała.

"Ostrożne" starania o pracę kaskaderki

Wspominając o staraniach o pracę kaskaderki przyznała, że była "bardzo ostrożna", by ludzie, którzy zamieścili ogłoszenie, nie rozpoznali, że jest kobietą. - Nawet głupio powiedziałam im, że nie przeszkadza mi, ile kości mogę złamać, bo jestem do tego przyzwyczajona - powiedziała Hodson, cytowana przez portal BBC. - Gdybym mogła porozmawiać z młodszą wersją siebie, powiedziałabym jej, żeby szła przed siebie i zrobiła wszystko to, co ja zrobiłam. Przeżyłam w swoim życiu wiele cudownych chwil, nawet jeśli złamałam kilka kości - dodała.