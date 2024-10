Sztuczna inteligencja posłała do aresztu niewinnego człowieka

Sztuczna inteligencja posłała niewinnego do aresztu

Na podstawie tego listu 44-latek został w ubiegły wtorek zatrzymany w Rzymie i przewieziony do aresztu. Mężczyzna tłumaczył, że w czasie gdy popełniono przestępstwa, on cały czas przebywał w Rzymie, w którym pracuje. Fakt ten potwierdzili także jego pracodawcy, jednak mimo to mężczyzna został przetransportowany do więzienia Regina Coeli w Rzymie. Groziła mu ekstradycja do Szwajcarii.