Pytanie w "Milionerach" o kraj byłej Jugosławii, który nie ma dostępu do morza

Słowenia, Serbia, Chorwacja czy Czarnogóra. Który z tych krajów byłej Jugosławii nie ma dostępu do morza? Na to pytanie w "Milionerach" odpowiadał pan Artur Karpiński z Poznania.

Żeby wyjść z "Milionerów" z główną wygraną, należy poprawnie odpowiedzieć na 12 pytań. Podczas gry uczestnicy mają do wykorzystania trzy koła ratunkowe - pytanie do publiczności, telefon do przyjaciela oraz pół na pół.