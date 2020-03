Pytanie z "Milionerów" o rodzaje wiatru

Gwałtowny ciepły wiatr, przekleństwo górali meteoropatów, to bora, blizzard, buran czy fen? Takie pytanie usłyszał w "Milionerach" pan Mikołaj Wieczorek z Poznania.

Z kompletem kół ratunkowych przystąpił do gry w kolejnym odcinku. Jedno z pytań, jakie usłyszał, dotyczyło meteorologii.

Gwałtowny ciepły wiatr, przekleństwo górali meteoropatów, to:

A: bora B: blizzard C: buran D: fen

Bora, blizzard i buran

Wszystkie te pojęcia odnoszą się do silnego, zimnego wiatru. Bora wieje od gór w kierunku morza lub jeziora, blizzard to wiatr północno-zachodni wiejący w Ameryce Północnej, a buran to wiatr wiejący zimą na Syberii.