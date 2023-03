To "najszczęśliwszy dzień w roku". Dlaczego wypada akurat dziś?

20 marca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Szczęścia. Został on ustanowiony w 2012 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Skąd pomysł takiego dnia i dlaczego wybrano taką właśnie datę? Jak się okazuje, chodzi o realizację projektu, którego celem jest wyrównanie jakości życia ludzi na świecie.

Czym jest obchodzony 20 marca Międzynarodowy Dzień Szczęścia? Najprościej - to sposób na uświadomienie znaczenia szczęścia dla życia ludzi na całym świecie. Jak podkreśla ONZ, szczęście jest fundamentalnym ludzkim celem. Dlatego organizacja wzywa do bardziej zrównoważonego i sprawiedliwego podejścia do wzrostu gospodarczego, który promuje szczęście i dobrobyt wszystkich narodów. ONZ chce doprowadzić do wyeliminowania ubóstwa, zmniejszenia nierówności i ochrony naszej planety. Te trzy aspekty wymienia jako kluczowe do osiągnięcia dobrobytu i szczęścia. "Organizacja Narodów Zjednoczonych zaprasza każdą osobę, w każdym wieku, a także każdą klasę szkolną, firmę czy rządy państw, by przyłączyli się do obchodów Międzynarodowego Dnia Szczęścia" - czytamy na stronie ONZ.

Międzynarodowy Dzień Szczęścia. Skąd pomysł

Na problem szczęścia w społeczeństwie pierwszy zwrócił uwagę w 1972 roku król Bhutanu Jigme Singye Wangchuck. Wskazał, że rozwój państwa nie powinien być oceniany wyłącznie przez pryzmat gospodarki - jak wzrost PKB czy inwestycje - ale powinno się również zwracać uwagę na zjawiska, których nie da się zmierzyć za pomocą liczb. Król stworzył nawet wskaźnik - szczęście narodowe brutto. Od tamtej pory co roku jest on wyliczany na podstawie wypełnionych przez obywateli Bhutanu arkuszy złożonych z mniej więcej 300 pytań. Wyniki tych badań rok do roku są ze sobą porównywane. Na ich podstawie rząd ocenia, czy państwo rozwija się we właściwym kierunku.

Bhutan zainspirował społeczność międzynarodową. W mieście Victoria w Kanadzie czy w stanie Vermont w USA wykonywane są podobne badania wśród mieszkańców, jednak w nieco krótszej formie. W 2011 roku na zagadnienie szczęścia w polityce zwrócił uwagę doradca ONZ Jayme Illien. To on zaproponował utworzenie Międzynarodowego Dnia Szczęścia, który na celu miałby zwiększanie szczęścia i świadomości szczęścia na świecie. Jego pomysł został zaakceptowany i wprowadzony w życie przez ówczesnego sekretarza generalnego ONZ Ban Ki-moona. Zgromadzenie Ogólne ONZ 12 lipca 2012 przyjęło rezolucję ustanawiającą Międzynarodowy Dzień Szczęścia. Został on wprowadzony od 2013 roku przez wszystkie 193 państwa członkowskie ONZ.

Międzynarodowy Dzień Szczęścia. Dlaczego obchodzimy go 20 marca

Dlaczego Międzynarodowy Dzień Szczęścia wypada akurat 20 marca? To data symboliczna i wyjątkowa - właśnie wtedy ma miejsce równonoc - Słońce znajduje się dokładnie nad równikiem, dzień i noc trwają niemal równo po 12 godzin, nasza gwiazda zachodzi dokładnie na zachodzie, a wschodzi dokładnie na wschodzie. Równonoc jest odczuwalna przez ludzi, we wszystkich częściach świata, co jest zbieżne z ideą Międzynarodowego Dnia Szczęścia, który ma również dotyczyć wszystkich.

Ranking najszczęśliwszych państw świata

Wraz z Międzynarodowym Dniem Szczęścia ONZ stworzył Światowy Raport Szczęścia. Jest w nim mierzony i porównywany poziom szczęścia w poszczególnych państwach świata. Uwzględniane są tam kwestie środowiskowe, dobrobyt społeczny i ekonomiczny. 20 marca 2023 został opublikowany raport najszczęśliwszych państw świata w bieżącym roku. Na pierwszym miejscu szósty rok z rzędu uplasowała się Finlandia, na drugim Dania. Trzecie miejsce na podium zajęła Islandia. Polska w rankingu wypada przeciętnie, ponieważ zajmuje miejsce 39. Na ostatnim miejscu rankingu na pozycji 137. znajduje się Afganistan.

Autor:jzb//am

Źródło: worldhappiness.report/un.org