Ciekawostki Maja Chwalińska na wakacjach. "Wyczuwam nowy trend" Maciej Wacławik |

Mural Mai Chwalińskiej na osiedlu Kasprzaka w Dąbrowie Górniczej Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Leszek Szymański/PAP

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Po tym, jak Maja Chwalińska odniosła życiowy sukces, dostając się do finału Rolanda Garrosa, tenisistka zrobiła sobie blisko tygodniową przerwę od publikowania postów w mediach społecznościowych. - Będę spać, będę jeść i spędzać czas z przyjaciółmi. Na pewno będą jakieś krzyżówki - mówiła w "Faktach po Faktach" w ubiegłym tygodniu. Z wpisu, który opublikowała na Instagramie w niedzielę wynika, że jej plany na wypoczynek udało się spełnić co najmniej częściowo.

Chwalińska opublikowała kilka zdjęć. Na jednym z nich pozuje w sukience, a w dali widać morze, na innym zajada się lodami. Są też zdjęcia ze smakołykami na stole, łódkami na lazurowej zatoce i z przyjaciółkami tenisistki.

Maja Chwalińska relaksuje się przy krzyżówkach

Uwagę fanów przykuły krzyżówki rozwiązywane przez polską zawodniczkę na jednym ze zdjęć. "Są i krzyżówki", "Omg, krzyżówki! Tak trzeba żyć", "Morze, krzyżówki, dobre jedzenie, udanego odpoczynku!", "Wyczuwam nowy, letnio-krzyżówkowy trend w kraju", "Uwielbiam krzyżówki" - czytamy w komentarzach pod wpisem.

Wielbiciele tenisa i fani Chwalińskiej komentując nowe zdjęcia nie szczędzą ciepłych słów, gratulują ostatniego sukcesu i życzą powodzenia w przyszłości. Niektórzy w komentarzach spekulują, gdzie tenisistka spędza wakacje. Ona sama nie wyjawiła, gdzie wypoczywa.

Redagował AM