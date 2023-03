Wodę w spa zmieniano raz na pół roku. Ilość bakterii 3700 razy przekroczyła normy

czytaj dalej

15-latka miała być wywieziona na odległy parking i tam wykorzystana seksualnie - a wszystko to podczas kursu "z aplikacji". Jak informuje policja, do zdarzenia miało dojść w nocy, gdy dziewczyna chciała wrócić z centrum Krakowa do swojego domu w pobliskich Zielonkach. Prowadzący pojazd 40-letni kierowca został zatrzymany, usłyszał zarzuty i trafił do aresztu.