Do zdarzenia doszło w czwartek na lotnisku międzynarodowym im. Indiry Gandhi w Delhi. Szkotka o imieniu Heather chciała polecieć do miasta Rishikesh w północnych Indiach, ale została zatrzymana, gdy podczas kontroli bezpieczeństwa wśród wyłożonych przez nią na taśmę urządzeń elektronicznych znalazł się jeden z popularnych modeli komunikatora satelitarnego. To urządzenie coraz powszechniej wykorzystywane wszędzie tam, gdzie może brakować łączności naziemnej, w tym sieci komórkowej. Jak kobieta przyznała na nagraniu zamieszczonym na swoim profilu na Instagramie, nie zdawała sobie sprawy, że posiadanie tego typu urządzenia w Indiach jest zakazane. - Niewinnie umieściłam moje urządzenie na tacy, aby przejść przez bramkę, i w tym momencie zostałam natychmiast wyciągnięta z kolejki przez ochronę, która kazała mi czekać. Czekałam i czekałam, zastanawiając się, co się dzieje, w końcu powiedziano mi że Garmin (marka jej komunikatora satelitarnego - red.) jest tu nielegalny i że oddają mnie w ręce policji - opowiada intenautka.