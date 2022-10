Co zwiększa ryzyko demencji: oglądanie telewizji czy komputer? Wyniki najnowszych badań

Wyniki nowego badania wskazują, że spędzanie czasu wolnego przed telewizorem zwiększa ryzyko wystąpienia demencji - w przeciwieństwie do czasu przed komputerem, który to ryzyko zmniejsza. Powód? Korzystanie z komputera - podobnie jak czytanie - bardziej stymuluje intelektualnie.

Negatywny wpływ telewizji

Wyniki badania opublikowanego w czasopiśmie naukowym "Proceedings of the National Academy of Sciences" wskazują, że ryzyko wystąpienia demencji jest o 24 proc. wyższe u osób, które czas, gdy nie są w ruchu, spędzają na oglądaniu telewizji. Z kolei u tych osób, które spędzają ten czas przy komputerze, ryzyko to jest o 15 proc. mniejsze. Zdaniem autorów badania za rozbieżność odpowiada fakt, że oglądanie telewizji jest bierne, nie wiąże się z aktywnością poznawczą, często "nie wymaga intensywnego myślenia". Korzystanie z komputera - podobnie jak czytanie - bardziej stymuluje intelektualnie.