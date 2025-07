19-letni pilot i influencer zatrzymany przez władze Chile Źródło: Reuters

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Kluczowe fakty: 19-latek chce zostać "pierwszą osobą w historii, która samotnie przeleciała małym samolotem nad wszystkimi siedmioma kontynentami i zebrała milion dolarów na badania nad rakiem".

Według władz Chile influencer nie miał zgody na lot na wyspę w Antarktyce.

Chilijska prokuratura postawiła mu zarzuty twierdząc, że złamał "wiele krajowych i międzynarodowych" przepisów.

19-letni pilot wystartował w sobotę z Punta Arenas na południu Chile i wylądował na wyspie Króla Jerzego, gdzie został zatrzymany - poinformował w poniedziałek Cristian Cristoso Rifo, prokurator regionów Magallanes i Antarktyka Chilijska. Wyspa Króla Jerzego jest częścią antarktycznego archipelagu Szetlandów Południowych, leżących 120 km od kontynentalnych wybrzeży Antarktydy. Według chilijskiego urzędu lotnictwa nastolatek pilotował samolot Cessna 182.

Prokuratura postawiła Ethanowi Guo zarzuty naruszenia dwóch artykułów chilijskiego kodeksu lotniczego, w tym jednego, który przewiduje karę krótkotrwałego pozbawienia wolności lub grzywnę dla każdego, kto wyląduje na terytorium Chile bez zezwolenia.

Ethan Guo w szwajcarskiej Bazyeli, sierpień 2025 r. Źródło: Cable News Network Inc. All rights reserved 2025

Ostatnia "ziemia niczyja"

Cristoso przekazał, że 19-latek przedłożył plan lotu, z którego wynikało, że zamierza przelecieć nad Punta Arenas, ale nie dalej. Ponadto prokurator przekazał, że Guo złamał "wiele krajowych i międzynarodowych" przepisów lotniczych regulujących dostęp do Antarktyki, a jego lot stanowił zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu lotniczego.

Dzień wcześniej 19-latek stanął przed chilijskim sądem za pośrednictwem łącza wideo. Jego adwokat stwierdził, że jego klient "odkrył problemy techniczne" podczas lotu nad Punta Arenas. 19-latek przebywa obecnie w areszcie - wynika z relacji chilijskich mediów.

Antarktyda to jedyny niezamieszkany ziemski kontynent i formalnie nie należy do żadnego państwa. Jego status polityczno-prawny reguluje traktat z 1961 roku, który zabrania wykorzystania tego terytorium do celów wojskowych i poszukiwań surowców mineralnych oraz gwarantuje wolność prowadzenia badań naukowych. Jednocześnie przynależność terytorialna Antarktydy pozostaje przedmiotem sporu, traktat zabrania więc do 2041 roku wysuwania nowych żądań terytorialnych. Przed 1961 roszczenia zdążyło jednak zgłosić 7 państw – Argentyna, Australia, Chile, Francja, Norwegia, Nowa Zelandia i Wielka Brytania.

19-latek chce zebrać milion dolarów

Lot Ethana Guo był częścią projektu, w ramach którego Amerykanin chce zostać "pierwszą osobą w historii, która samotnie przeleciała małym samolotem nad wszystkimi siedmioma kontynentami i zebrała milion dolarów na badania nad rakiem" - wynika z jego strony internetowej. 19-latek wskazuje na niej, że źródłem inspiracji był jego kuzyn, u którego zdiagnozowano raka w 2021 roku. "Podziwiam go. Zainspirował mnie do poważniejszego traktowania życia i przyłączenia się do walki z rakiem" - czytamy na stronie ze zbiórką pieniędzy.

19-latek dokumentuje swoje loty w mediach społecznościowych. Na Instagramie obserwuje go 1,2 miliona osób, a na TikToku - ponad 385 tys. osób. Ostatni wpis - poświęcony lotowi nad Filipinami - opublikował 23 czerwca. Influencer wylądował już wcześniej na sześciu pozostałych kontynentach, do realizacji planu pozostawała mu jedynie Antarktyda.