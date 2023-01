Głowa dziecka w przesyłce do amerykańskiego celebryty. "Doszło do zbezczeszczenia zwłok"

W paczce, która miała zostać wysłana z Argentyny do Nowego Jorku, argentyńscy celnicy znaleźli zmumifikowaną głowę dziecka - informują lokalne media. Służby uważają, że nie doszło w tym przypadku do zabójstwa, tylko do zbezczeszczenia zwłok. Adresatem przesyłki miał być amerykański celebryta.

Jak podaje dziennik "El Tiempo", makabrycznego odkrycia dokonali w połowie grudnia celnicy z urzędu pocztowego w Monte Grande niedaleko Buenos Aires. Trafiają do niego paczki przesyłane z Argentyny za granicę, m.in. do Stanów Zjednoczonych. Właśnie tam - a konkretnie z argentyńskiej stolicy na nowojorski Brooklyn - miała trafić paczka, która według zamieszczonego na niej podpisu zawierała maski z wizerunkiem Spider-Mana. Pakunek zwrócił uwagę celników po przebadaniu go urządzeniem skanującym.

Po otwarciu paczki okazało się, że w środku faktycznie były dwie maski Spider-Mana. Dziennik zaznacza jednak, ze uwagę celników przykuło coś innego - jedna z masek nałożona była na zmumifikowaną głowę dziecka. Głowa była zabezpieczona gazikami. Sądowi eksperci ustalili, że należała prawdopodobnie do osoby w wieku od 9 do 12 lat.

Trwa śledztwo w tej sprawie, jednak - jak podaje argentyński portal Infobae.com - nie jest ono prowadzone w kierunku zabójstwa. Dodaje, że ciężko nawet ocenić jak dawno zmarło dziecko, do którego należą szczątki. "Wszystko wskazuje na to, że doszło do zbezczeszczenia zwłok i odcięcia głowy od martwego ciała" - informuje cytowane przez portal źródło sądowe.

Celebryta adresatem makabrycznej przesyłki

Służby przekazały, że adresatem przesyłki był amerykański celebryta, nie ujawniły jednak szczegółów. Według dziennika "0223" mowa o muzyku i projektancie mody, który w przeszłości brał udział w kilku programach typu reality show. Jak podkreśla gazeta, jest on właścicielem firmy odzieżowej często pokazującej na swoich produktach wizerunek czaszki. To w pewnym stopniu może tłumaczyć, dlaczego akurat jemu wysłano taką przesyłkę. Nie wiadomo, czy miałby to być żart, czy próba zastraszenia.

Do tej pory nie ustalono też, kto jest nadawcą paczki. Służby poinformowały jedynie, że w celu jej wysłania ktoś posłużył się fałszywą tożsamością.

Autor:kgo//am

Źródło: "El Tiempo", Infobae