Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
TVN24+
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Zapowiadają zamknięcie setek kawiarni i zwolnienia

Starbucks zamknie 8 tysięcy kawiarni na jedno popołudnie
Kawiarnie wolne od laptopów
Źródło: TVN24
Starbucks zapowiedział zamknięcie setek kawiarni oraz drugą falę zwolnień w centrali firmy. Decyzja ogłoszona w czwartek przez prezesa Briana Niccola to część planu restrukturyzacyjnego, który ma odwrócić negatywny trend w finansach spółki.

Firma poinformowała, że jeszcze we wrześniu zakończy działalność około 1 proc. swoich lokali w Ameryce Północnej. Oznacza to redukcję liczby punktów z 18 734 do 18 300. Starbucks przyznaje, że chodzi o lokalizacje, które nie spełniały oczekiwań klientów i nie miały perspektyw na poprawę wyników.

Program restrukturyzacji

Oprócz zamykania kawiarni Starbucks ogłosił kolejne 900 zwolnień w centrali firmy. To druga fala redukcji etatów po lutowych cięciach, kiedy pracę straciło około 1000 osób. Firma zaznaczyła, że pracownicy otrzymają pakiety osłonowe i wsparcie, przy czym część wolnych stanowisk zostanie zlikwidowana.

Zarobił 6666 razy więcej niż przeciętny pracownik
Dowiedz się więcej:

Zarobił 6666 razy więcej niż przeciętny pracownik

Mimo drastycznych kroków Starbucks nie rezygnuje z rozwoju. Do końca roku ponad 1000 lokali ma przejść modernizację – nowe wnętrza mają oferować wygodniejsze fotele, więcej gniazdek elektrycznych i cieplejszą kolorystykę.

Firma wprowadza też zmiany w ofercie – uproszczono menu o 30 proc., ale pojawiły się nowości, takie jak dodatki białkowe, woda kokosowa czy nowe wypieki. Starbucks powrócił także do bardziej tradycyjnych rozwiązań, np. samoobsługowych stacji z mlekiem i cukrem - opisał CNN.

Koszt całego programu restrukturyzacyjnego szacowany jest na 1 miliard dolarów.

Starbucks ze spadkami

Brian Niccol, który objął stanowisko CEO rok temu, miał przywrócić blask marce, jednak dotychczasowe wyniki finansowe nie spełniły oczekiwań. Akcje spółki spadły o około 12 proc., a sprzedaż nie uległa poprawie.

Nowe pomysły, w tym zmiany w uniformach i skomplikowane receptury niektórych napojów, spotkały się też z krytyką baristów.

Niccol pozostaje jednak optymistą. "Wierzę, że te decyzje są konieczne, aby zbudować silniejszego i bardziej odpornego Starbucksa, który będzie miał jeszcze większy wpływ na społeczności, w których działa" – zapewnił.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Jak wskazał CNN, zamykanie nierentownych kawiarni zdarzało się już wcześniej, ale skala obecnej decyzji jest znacząca. "To duży krok, który wpłynie zarówno na naszych partnerów, jak i klientów. Wiemy, że kawiarnie są często centrami lokalnych społeczności" – podkreślił Niccol w liście do pracowników., Jan Sowa

Źródło: CNN

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
Starbucksbiznes
Zobacz także:
shutterstock_2279613499
Bruksela proponuje 140 miliardów dla Ukrainy. Operacja "odwracalna po spełnieniu przesłanek"
Ze świata
shutterstock_1532279147
Gigant zgodził się na 2,5 miliarda dolarów kary
Ze świata
Donald Tusk
Tusk: prosiłem, czekałem, doczekałem się
Pieniądze
Kontenerowiec, zdjęcie ilustracyjne
"Masowy zalew tych produktów". Trump ogłosił nowe cła
Ze świata
shutterstock_2456963039
Nawet 10 milionów strat dziennie. Rząd wprowadza pilne zmiany
Ze świata
Friedrich Merz
Niemcy zmieniają podejście do Rosji. "Nadszedł czas"
Ze świata
Donald Trump
Przejęcie chińskiej aplikacji. Jest podpis Trumpa
Tech
lotto - Longfin Media shutterstock_2241139651
10 milionów do wygrania
Z kraju
Siedziba firmy Bosch w niemieckim Gerlingen
Niemiecki gigant zwolni 13 tysięcy osób. "Nie ma innego wyjścia"
Moto
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Pełczyńska-Nałęcz: to jest absurdalnie ustawiony podatek
Z kraju
Tankowiec opuszcza rosyjski port w Soczi. Zdjęcie poglądowe
Nowa taktyka operatorów. "Ukrywają swoje działania"
Ze świata
Siedziba Komisji Europejskiej (KE)
Bruksela wszczęła trzy postępowania wobec Polski
Z kraju
Trump i Erdogan
Trump o Erdoganie: chciałbym, żeby przestał
Ze świata
kamera mikrofon shutterstock_157135019
Problem branży. "Środki wyczerpują się w przeciągu kilku minut"
Z kraju
pap_20250626_034
Orban rozmawiał z Trumpem. "Węgry są zainteresowane"
Ze świata
shutterstock_2523953007 Widok z lotu ptaka na Rijece, Chorwacja
"Niesamowita popularność". Jest zapowiedź w sprawie połączenia
Z kraju
Donald Tusk
Tusk: "podatek Morawieckiego" trafił do kosza
Pieniądze
shutterstock_2554919943
Lawina podróbek. "Wierzchołek góry lodowej"
Ze świata
Gdańsk, 23.09.2025, TRAKO 2025
"Nie ma zgody na te wagony". PKP nie chce ich, producent tłumaczy, że to druga klasa
Z kraju
Haker Pegasus
Używają wizerunków znanych i lubianych. "Ofiarą może być każdy"
Tech
kawiarnia woda shutterstock_1159226149
Pół litra wody za darmo. "Nie poprę tego typu rozwiązania"
Pieniądze
PZU
Połączenie PZU i Pekao. Ministerstwo chce "doprecyzować kwestie techniczne"
Rynki
shutterstock_2197733897 Widok z góry na pracownika rafinerii ropy naftowej idącego obok rur gazowych i sprawdzającego produkcję.
"Duży sukces" Polski. N-butany pogrążą Rosję?
Ze świata
range rower parking port Southampton - balipadma shutterstock_1521249581
Atak na znanego producenta aut. Tysiące miejsc pracy zagrożone
Moto
Poniemiecka łyżka znaleziona w ogrodzie domu w Witnicy
Łyżki z niebezpiecznymi aminami. Jest ostrzeżenie
Z kraju
dziecko smartfon telefon shutterstock_2532406609
Australia inspiruje inne kraje. Zakaz mediów społecznościowych już wkrótce
Tech
Karol Nawrocki
Szef kancelarii o decyzji prezydenta. "Tego się będzie trzymał"
Pieniądze
pieniadze portfel pln emerytura shutterstock_2317737113
Jak przygotować portfel na kryzys
Natalia Szostak
Recep Tayyip Erdogan
Turcja podpisuje kontrakt z USA. Nowych umów z Rosją brak
Ze świata
Policja w Kanadzie o najdziwniejszych zgłoszeniach na 911
Przeglądał konta bankowe premierów. Został aresztowany
Ze świata

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica