Wspólna operacja Belgii i Francji. Zełenski chwali

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski napisał w mediach społecznościowych, że jego kraj przyjmuje z zadowoleniem tę "stanowczą akcję" Belgii i Francji.
Zełenski: Rosja działa jak organizacja mafijna
Wezwał zarazem, by Europa zmieniła swoje przepisy, tak aby statki transportujące ropę "były nie tylko zatrzymywane, ale i konfiskowane, a ropa używana była do celów bezpieczeństwa europejskiego".
"Rosja działa jak organizacja mafijna, a odpowiedź musi być adekwatna do realiów" - napisał Zełenski.
Ze swej strony prezydent Francji Emmanuel Macron potwierdził udział swojego kraju w operacji. "Europejczycy są zdeterminowani, by odciąć źródła finansowania agresywnej wojny Rosji przeciwko Ukrainie" - zapewnił Macron.
Akcja Belgii i Francji
"W ostatnich kilku godzinach nasze siły zbrojne, przy wsparciu (...) Francji, weszły na pokład tankowca należącego do rosyjskiej floty cieni" - przekazał Francken na platformie X.
"Bez swojej floty cieni (przywódca Rosji Władimir) Putin nie może prowadzić wojny przeciwko niewinnym Ukraińcom. Dlatego eliminujemy te statki. Jeden po drugim" - dodał.
Belgowie przejęli tankowiec
Francken przekazał agencji Reuters, że zatrzymana jednostka jest podejrzewana o posługiwanie się "fałszywą banderą i fałszywymi dokumentami". Statek jest obecnie eskortowany do belgijskiego portu w Zeebrugge, gdzie zostanie formalnie zajęty przez władze.
Flota cieni to odpowiedź Kremla na zachodnie sankcje, mająca na celu obejście limitów cenowych nałożonych przez Zachód na rosyjską ropę naftową w ramach sankcji oraz finansowanie machiny wojennej Rosji. Według ekspertów Moskwa zgromadziła kilkaset wyeksploatowanych jednostek, które stanowią również rosnące zagrożenie ekologiczne dla wód europejskich.
