"Dowożą pod ostrzałem". Historia sukcesu w czasie wojny

Nowa Poszta shutterstock_2229138781
Łukasiewicz: Ukraińcy odpłacają nam się liczbą Rosjan, których eliminują bardzo skutecznie
Źródło: TVN24
Po prawie czterech latach od początku rosyjskiej inwazji ukraińska firma Nowa Poszta działa mimo przerw w dostawach prądu, ataków rakietowych i zerwanych połączeń transportowych. Obecnie dostarcza ponad 1,5 miliona paczek dziennie i jest jednym z nielicznych sukcesów poza sektorem obronnym w czasie wojny - podał Reuters.

Nowa Poszta to jedna z największych prywatnych spółek w Ukrainie, oferująca usługi pocztowe i kurierskie. Reuters zaznaczył, że "dowożą pod ostrzałem" i jest to "ukraiński sukces w czasie wojny".

"Zdołała przekuć chaos wojny w sukces"

Położony 125 km na północ od Kijowa Czernichów jest częstym celem ataków dronowych. Nocne uderzenia w obiekty energetyczne pogrążają domy i firmy w ciemności - opisała agencja.

- Zmieniamy nasz sposób działania, dostosowujemy się do przerw w dostawie prądu, do czasu wojny - wyjaśniła Hanna Honczar, regionalna menedżerka Nowej Poszty w Czernihowie.

Założona w 2001 roku Nowa Poszta zrewolucjonizowała ukraiński rynek pocztowy - wprowadziła dostawy w ciągu jednego do dwóch dni i złamała monopol państwowej Ukrposzty.

"Zdołała przekuć chaos wojny w sukces - paczki zawierające wszystko, od czekolady i książek po generatory i meble, trafiają do przyfrontowych miast na wschodzie i południu oraz do milionów ukraińskich uchodźców w Europie" - opisał Reuters.

W planie dalszy rozwój

Firma planuje dalszą ekspansję w 2026 roku.

- Lata wojny pod względem naszego rozwoju nie ustępują w niczym wczesnym latom 2010., kiedy firma co roku potrajała swoją wielkość - powiedział Wiaczesław Klimow, współzałożyciel i współwłaściciel Nowej Poszty, w rozmowie z Reutersem w siedzibie firmy w Kijowie.

Nowa Poszta szybko stała się symbolem innowacji w gospodarce opartej na metalach i zbożach. Gospodarce, która została zniszczona przez rosyjską wojnę. Miliony ludzi opuściły kraj lub zostały przesiedlone w jego obrębie. Firmy przeniosły się na zachód, z dala od linii frontu, a priorytetem stały się wydatki na obronę.

Sektor pocztowy i dostawczy początkowo ucierpiał, ale wkrótce odrobił straty. Nowa Poszta kontynuuje rozwój, skupiając się na wspieraniu małych firm w całym kraju.

Wojna zabrała pracowników

Prowadzenie biznesu w czasie wojny wiąże się z rosnącymi kosztami - ludzkimi i finansowymi.

Nowa Poszta straciła 249 pracowników, w tym 227 powołanych do armii i zabitych w walkach oraz 22 cywilnych pracowników, którzy zginęli w domu lub w pracy podczas rosyjskich ataków w miastach daleko od frontu.

Pod względem finansowym od początku inwazji firma poniosła około 1 mld hrywien (85,3 mln zł) strat z powodu zniszczeń setek oddziałów i innych obiektów, a kolejne 3 mld hrywien na pokrycie około 138 tys. zniszczonych przesyłek.

Pomimo ryzyka Nowa Poszta często jest jedną z ostatnich dużych firm pozostających w danej lokalizacji - ostatni z 10 oddziałów w oblężonym wschodnim mieście Pokrowsk został zamknięty dopiero w lutym, a firma nadal dostarcza przesyłki do miejsc przyfrontowych, w tym do południowego Chersonia.

W 2024 roku Nowa Poszta pobiła rekord - doręczyła około 480 mln przesyłek, czyli o 16 proc. więcej niż rok wcześniej. - W tym roku również spodziewa się wzrostu dwucyfrowego - powiedział Klimow.

Zyski netto również rosną - o około 35 proc. rok do roku do 2,88 mld hrywien (245,6 mln zł) w pierwszych dziewięciu miesiącach 2025 roku.

Firma zatrudnia około 30 tys. osób i zwiększyła liczbę automatycznych maszyn paczkowych do prawie 33 tys. w 2025 roku z około 24 tys. w 2024 roku. Liczba oddziałów wzrosła do około 15 tys. w 2025 roku z 13 208 w poprzednim roku - poinformował Reuters.

- Kiedy wybuchła wojna, działaliśmy w dwóch krajach - Ukrainie i Mołdawii. Teraz jesteśmy w 16 krajach - podkreślił Klimow.

Dodał, firma skupia się na Europie, ale planuje też rozszerzyć działalność na USA, Chiny i inne kraje.

Autorka/Autor: wk/kris

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Wojna w UkrainieUkrainaGospodarka
