"Dowożą pod ostrzałem". Historia sukcesu w czasie wojny

Nowa Poszta to jedna z największych prywatnych spółek w Ukrainie, oferująca usługi pocztowe i kurierskie. Reuters zaznaczył, że "dowożą pod ostrzałem" i jest to "ukraiński sukces w czasie wojny".
"Zdołała przekuć chaos wojny w sukces"
Położony 125 km na północ od Kijowa Czernichów jest częstym celem ataków dronowych. Nocne uderzenia w obiekty energetyczne pogrążają domy i firmy w ciemności - opisała agencja.
- Zmieniamy nasz sposób działania, dostosowujemy się do przerw w dostawie prądu, do czasu wojny - wyjaśniła Hanna Honczar, regionalna menedżerka Nowej Poszty w Czernihowie.
Założona w 2001 roku Nowa Poszta zrewolucjonizowała ukraiński rynek pocztowy - wprowadziła dostawy w ciągu jednego do dwóch dni i złamała monopol państwowej Ukrposzty.
"Zdołała przekuć chaos wojny w sukces - paczki zawierające wszystko, od czekolady i książek po generatory i meble, trafiają do przyfrontowych miast na wschodzie i południu oraz do milionów ukraińskich uchodźców w Europie" - opisał Reuters.
W planie dalszy rozwój
Firma planuje dalszą ekspansję w 2026 roku.
- Lata wojny pod względem naszego rozwoju nie ustępują w niczym wczesnym latom 2010., kiedy firma co roku potrajała swoją wielkość - powiedział Wiaczesław Klimow, współzałożyciel i współwłaściciel Nowej Poszty, w rozmowie z Reutersem w siedzibie firmy w Kijowie.
Nowa Poszta szybko stała się symbolem innowacji w gospodarce opartej na metalach i zbożach. Gospodarce, która została zniszczona przez rosyjską wojnę. Miliony ludzi opuściły kraj lub zostały przesiedlone w jego obrębie. Firmy przeniosły się na zachód, z dala od linii frontu, a priorytetem stały się wydatki na obronę.
Sektor pocztowy i dostawczy początkowo ucierpiał, ale wkrótce odrobił straty. Nowa Poszta kontynuuje rozwój, skupiając się na wspieraniu małych firm w całym kraju.
Wojna zabrała pracowników
Prowadzenie biznesu w czasie wojny wiąże się z rosnącymi kosztami - ludzkimi i finansowymi.
Nowa Poszta straciła 249 pracowników, w tym 227 powołanych do armii i zabitych w walkach oraz 22 cywilnych pracowników, którzy zginęli w domu lub w pracy podczas rosyjskich ataków w miastach daleko od frontu.
Pod względem finansowym od początku inwazji firma poniosła około 1 mld hrywien (85,3 mln zł) strat z powodu zniszczeń setek oddziałów i innych obiektów, a kolejne 3 mld hrywien na pokrycie około 138 tys. zniszczonych przesyłek.
Pomimo ryzyka Nowa Poszta często jest jedną z ostatnich dużych firm pozostających w danej lokalizacji - ostatni z 10 oddziałów w oblężonym wschodnim mieście Pokrowsk został zamknięty dopiero w lutym, a firma nadal dostarcza przesyłki do miejsc przyfrontowych, w tym do południowego Chersonia.
W 2024 roku Nowa Poszta pobiła rekord - doręczyła około 480 mln przesyłek, czyli o 16 proc. więcej niż rok wcześniej. - W tym roku również spodziewa się wzrostu dwucyfrowego - powiedział Klimow.
Zyski netto również rosną - o około 35 proc. rok do roku do 2,88 mld hrywien (245,6 mln zł) w pierwszych dziewięciu miesiącach 2025 roku.
Firma zatrudnia około 30 tys. osób i zwiększyła liczbę automatycznych maszyn paczkowych do prawie 33 tys. w 2025 roku z około 24 tys. w 2024 roku. Liczba oddziałów wzrosła do około 15 tys. w 2025 roku z 13 208 w poprzednim roku - poinformował Reuters.
- Kiedy wybuchła wojna, działaliśmy w dwóch krajach - Ukrainie i Mołdawii. Teraz jesteśmy w 16 krajach - podkreślił Klimow.
Dodał, firma skupia się na Europie, ale planuje też rozszerzyć działalność na USA, Chiny i inne kraje.
Autorka/Autor: wk/kris
Źródło: Reuters
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock