Zwolnili ją za unikanie pracy. Kara za nagranie

Główny Inspektor Pracy o nakazie zamiany umowy cywilno-prawnej na umowę o pracę Źródło: TVN24 BiS

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Uchylanie się od pracy jest coraz bardziej surowo ścigane we Włoszech, a w skrajnych przypadkach może zostać uznane za przestępstwo.

Zwolnienie uchylającej się od pracy urzędniczki

Jak zaznaczył dziennik "La Repubblica", to, co wydawało się typowym przykładem zwalczania plagi absencji w pracy, okazało się poważnym problemem dla administracji miejscowości Curtarolo koło Padwy.

Wszystko zaczęło się od tego, że kamery monitoringu zainstalowane w urzędzie i przed nim zarejestrowały, że jedna z pracujących tam kobiet często wychodziła w godzinach pracy. Albo oddalała się z budynku, albo spacerowała w jego pobliżu.

Dodatkowo jedna z urzędniczek nagrała swoim telefonem nieobecną w pracy koleżankę w restauracji. Nagranie to wysłała do burmistrzyni miejscowości.

Ponieważ, jak potem ustalono, urząd w miasteczku nie miał funduszy na zakup służbowego telefonu dla burmistrzyni, wideo z lokalu trafiło na jej prywatny aparat.

Wideo było ostatecznym dowodem, który przesądził o zwolnieniu uchylającej się od pracy urzędniczki po przeprowadzeniu wewnętrznego postępowania wyjaśniającego.

Kłopot z nagraniem

Mimo że naganne zachowanie tej kobiety nie pozostawiało żadnych wątpliwości, w jej obronie stanął włoski urząd do spraw ochrony danych osobowych. Uznał, że sposób uzyskania nagrania z restauracji, jego przechowywanie i zarządzanie materiałem wideo odbyły się z pogwałceniem przepisów o ochronie prywatności.

Ponadto całe postępowanie wyjaśniające uznano za nielegalne.

Władzom miejscowości urząd ds. ochrony danych wymierzył karę finansową w wysokości 15 tysięcy euro.

OGLĄDAJ: TVN24 HD

Autorka/Autor: Pkarp Źródło: PAP Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock