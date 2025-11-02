Logo TVN24
Zuchwała kradzież sera. "Wiedzieli dokładnie, co robią"

Z magazynu niedaleko Bolonii zniknęło blisko 200 kręgów parmezanu. Złodzieje okradli znaną włoską serowarnię w regionie Emilia-Romania, a wartość łupu przekracza 100 tysięcy euro - poinformował dziennik "Il Resto del Carlino".

Łupem złodziei padł ser Parmigiano Reggiano, jak brzmi jego oryginalna nazwa, z serowarni w gminie Castel D’Aiano.

Włoska gazeta podała, że grupa złodziei, których można uznać za wyspecjalizowanych w kradzieży tego słynnego produktu z Emilii-Romanii, weszła wieczorem do magazynu, gdzie leżakują 42-kilogramowe formy sera.

Złodzieje wynieśli około 200 ogromnych form. Kamery monitoringu zarejestrowały całą akcję kradzieży. Widać złodziei, którzy wywozili ciężkie formy sera na platformach na kółkach, a następnie załadowali je do dwóch samochodów.

Potężne straty

Wstępnie straty oszacowano na ponad 100 tysięcy euro. - W ciągu 60-letniej historii naszej firmy nie zdarzyło się wcześniej nic podobnego - powiedział prezes zakładu Dario Zappoli.

Dodał, że złodzieje ukradli ser o dużej wartości; tylko ten, który już długo leżakował. - Wiedzieli dokładnie, co robią - zaznaczył.

Śledztwo w sprawie kradzieży prowadzi miejscowy oddział karabinierów.

Autorka/Autor: mp/dap

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

