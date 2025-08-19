"Nie pozwól, żeby twoją jedyną pamiątką był mandat". Apel ambasady

W związku z dużą liczbą polskich turystów przebywających obecnie w Rzymie, Ambasada RP we Włoszech opublikowała zestaw praktycznych porad i zaleceń. Inicjatywa wpisuje się w kampanię Bezpieczne Wakacje, prowadzoną przez polską dyplomację.

Polska ambasada podkreśliła na portalach społecznościowych: "Lato w pełni, a w Rzymie upał i gwarancja stabilnej pogody na nadchodzące dni". Jak zaznaczyła, w Wiecznym Mieście przebywa bardzo wielu Polaków.

Nie należy zapominać o ubezpieczeniu

Wśród głównych rad dla turystów znalazło się m.in. zalecenie, aby załatwić przed przyjazdem Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), która pozwoli na uzyskanie bezpłatnej niezbędnej pomocy medycznej w nagłych sytuacjach.

"W nagłych przypadkach zagrożenia zdrowia i życia we Włoszech zadzwoń pod nr 112 i poproś o polskiego tłumacza" -zaapelowała ambasada.

Misja dyplomatyczna doradza turystom, aby nie trzymali wszystkich dokumentów i pieniędzy w jednym miejscu. To kolejne ostrzeżenie w związku z masowym zjawiskiem kradzieży kieszonkowych, przede wszystkim w środkach transportu publicznego.

Zamieszczono także informacje o zasadach parkowania samochodów w stolicy Włoch i korzystania z komunikacji miejskiej.

"Koniecznie zwróć uwagę na kolor namalowanych na ulicy linii" - wyjaśnia ambasada: "Białe = Bezpłatne Niebieskie = Należy zapłacić (zwykle 1-2 euro/h) – Uwaga! Gdy pobierasz bilet koniecznie wprowadź do automatu swój nr rejestracyjny Żółte = Zarezerwowane dla osób z zezwoleniem Na terenie miasta można też spokojnie zaparkować na płatnych parkingach ATAC" - podpowiadają.

"Nie pozwól, żeby twoją jedyną pamiątką z Włoch był włoski mandat" - zaznaczyła ambasada.

Potrzeba tylu kart, ilu wsiada pasażerów

Jedna z ważniejszych rad dotyczy reguł kupowania biletów za przejazd metrem, autobusem i tramwajem przy użyciu kart płatniczych.

Przypomniano, że za jeden bilet płaci się jedną kartą, co oznacza, że potrzeba tylu kart, ilu wsiada pasażerów. Nie wie o tym wielu turystów w Rzymie, a kontrole biletów w środkach komunikacji są częste. Wysokość mandatu za brak biletu, opłaconego od razu albo w ciągu pięciu dni, wynosi 54,90 euro, a po tym terminie - 104,90 euro.

Zwiedzającym zasugerowano, aby zamiast kupować butelkowaną wodę korzystali z bezpłatnej wody pitnej z licznych specjalnych kranów, znajdujących się na rzymskich placach i ulicach.

Autorka/Autor:mp/ams

Źródło: PAP