Zaktualizowany projekt Narodowego Planu Energii i Klimatu (NEKT) Węgier wyraźnie odbiega tonem od wcześniejszego stanowiska Budapesztu na temat importu rosyjskiej energii.

Rosja ryzykiem dla Węgier

Podczas gdy oficjalne komunikaty z ostatnich lat opisywały zakupy rosyjskiego gazu i ropy naftowej jako coś oczywistego — wręcz jako "gwarancję niskich cen energii" — nowy dokument ministerstwa jednoznacznie definiuje zależność kraju (od Rosji) jako ryzyko, które należy ograniczyć — zauważył portal Daily News Hungary.

Ryzyko to — podkreślono w dokumencie — należy zmniejszać "za pomocą szerszego zestawu narzędzi", ponieważ dotychczasowe modele dostaw nie zapewniają już państwu wystarczającego bezpieczeństwa.

Węgry uzależnione od Rosji

"Ze względu na regionalną rolę kraju w dystrybucji produktów naftowych, zarządzanie ryzykiem wynikającym z uzależnienia od importu i dywersyfikacja dostaw ropy naftowej – a tym samym zmniejszenie zależności od dominującego dostawcy, obecnie partnera rosyjskiego – leży nie tylko w interesie Węgier, ale także całego regionu" - napisano w NEKT. Silnie uzależnione od dostaw rosyjskich Węgry sprzeciwiają się unijnym planom odchodzenia od importu nośników energii z Rosji. W ramach wysiłków zmierzających do zróżnicowania kierunków tego importu Węgry podpisały w październiku największy w historii kraju kontrakt na zakup gazu od zachodniej firmy.

Strategia energetyczna Węgier

Umowa zawarta z francuską firmą Engie przewiduje sprowadzanie 400 mln metrów sześciennych gazu LNG rocznie w latach 2028-38. W tym samym miesiącu szef węgierskiej dyplomacji Peter Szijjarto zapowiedział rozmowy na temat zakupów paliwa jądrowego od Stanów Zjednoczonych. Rozbudowywana przy wsparciu Rosji elektrownia jądrowa Paks ma pokryć 70 proc. zapotrzebowania Węgier na energię elektryczną.

