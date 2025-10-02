Największa transakcja "Wyroczni z Omaha" od trzech lat

To największy zakup Buffetta od trzech lat, gdy za 11,6 mld dol. nabył ubezpieczyciela Alleghany.
Obecna transakcja ma nie tylko wzmocnić portfel inwestycyjny Berkshire Hathaway, ale również pomóc właścicielowi OxyChem - firmie Occidental - w redukcji zadłużenia sięgającego 20 miliardów dolarów.
Dlaczego właśnie OxyChem
OxyChem to producent szerokiej gamy chemikaliów wykorzystywanych m.in. w produkcji papieru, aluminium, baterii, a także w medycynie i rekreacji. Buffett, który nazywany jest "Wyrocznią z Omaha", od lat inwestuje w Occidental.
Z całkowitej kwoty przejęcia aż 6,5 miliarda dolarów ma zostać przeznaczone na spłatę zadłużenia Occidental, które urosło powyżej 20 mld dol.
- OxyChem rozwinął się pod skrzydłami Occidental w dobrze zarządzany, bezpiecznie prowadzony biznes z najlepszymi pracownikami w branży. Jesteśmy przekonani, że firma oraz jej pracownicy będą dalej prosperować pod właścicielstwem Berkshire Hathaway - podkreśliła w komunikacie prezeska spółki Vicki Hollub.
Reakcja rynku
Choć ogłoszenie transakcji nie spowodowało dużych wahań, akcje Occidental podrożały w handlu przed sesją o mniej niż 1 proc. Analitycy wskazują, że ruch Buffetta to jasny sygnał, iż nawet u schyłku kariery nie przestaje on podejmować odważnych decyzji inwestycyjnych.
Autorka/Autor: Jan Sowa/kris
Źródło: CNN
Źródło zdjęcia głównego: photosince/Shutterstock