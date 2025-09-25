Orban rozmawiał z Trumpem. "Węgry są zainteresowane"

Donald Trump o Ukrainie. "Jest w stanie walczyć i zdobyć całą Ukrainę w jej pierwotnym kształcie" Źródło: TVN24

Szijjarto w nagraniu zamieszczonym na Facebooku poinformował, że Orban rozmawiał z Trumpem m.in. o wojnie Rosji z Ukrainą i możliwościach zawarcia pokoju, o procesach zachodzących w gospodarce światowej, sytuacji wynikającej z nowych ceł i o kwestii zaopatrzenia Europy Środkowej w energię.

Trump o rosyjskiej ropie

Prezydent USA zasugerował we wtorek, że może zwrócić się do węgierskiego premiera, by przestał kupować rosyjską ropę.

- Cóż, on jest moim przyjacielem, nie rozmawiałem z nim, ale mam przeczucie, że gdybym go poprosił, to by to zrobił. I myślę, że to zrobię - powiedział Trump.

Szijjarto, komentując środowe spotkanie z ministrem spraw zagranicznych Rosji Siergiejem Ławrowem w kuluarach 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku, powiedział, że zaopatrzenie Węgier w energię nie może być zagwarantowane bez importu rosyjskiego gazu i ropy.

Węgry, Rosja, Ukraina

Szef węgierskiej dyplomacji podkreślił, że Rosja jest wiarygodnym partnerem w kwestii dostaw energii i że ze względu na uwarunkowania geograficzne i fizyczne, obecnie nie można pokryć energetycznych potrzeb Węgier bez rosyjskiej ropy naftowej i gazu ziemnego.

Resort spraw zagranicznych Węgier poinformował w oświadczeniu, że dyplomaci omówili też najważniejsze kwestie związane z wojną na Ukrainie oraz szerszą współpracę gospodarczą.

- Węgry są zainteresowane jak najszybszym osiągnięciem pokoju w naszym sąsiedztwie. Od trzech i pół roku zmagamy się z dramatycznymi konsekwencjami wojny na Ukrainie i chcielibyśmy, aby ta wojna zakończyła się jak najszybciej – podkreślił Szijjarto w nagraniu zamieszczonym w sieci.

