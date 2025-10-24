Logo TVN24
Ze świata

Zwolnienia w amerykańskiej sieci. Setki osób stracą pracę

sklep market ludzie wozek shutterstock_2232609833
Trump o relacjach gospodarczych z Chinami
Źródło: TVN24
Amerykańska sieć handlowa Target ogłosiła zwolnienie około tysiąca pracowników oraz likwidację 800 stanowisk, co dotknie blisko 8 procent globalnej kadry korporacyjnej - poinformował portal stacji CNN, powołując się na komunikat firmy.

Jak wyjaśnił rzecznik firmy, decyzja o zwolnieniach nie miała na celu redukcji kosztów, lecz była częścią reorganizacji firmy, której celem jest przyspieszenie procesu podejmowania decyzji. Zmiany te, ogłoszone tuż przed kluczowym sezonem zakupów świątecznych, są kolejnym sygnałem trudności, z jakimi boryka się przedsiębiorstwo z Minneapolis.

Target zmaga się ze spadkiem sprzedaży, który trwa już od trzech kwartałów, oraz krytyką po wycofaniu się z programów wspierających różnorodność, równość i inkluzję (DEI). Decyzja o ograniczeniu tych inicjatyw wywołała oburzenie wśród zwolenników polityki różnorodności, którzy poczuli się zaskoczeni, zwłaszcza że Target przez lata budował wizerunek firmy zaangażowanej w te wartości. Firma przyznała, że odwrót od DEI negatywnie wpłynął na wyniki sprzedaży.

kawa kawiarnia shutterstock_278456510
Amerykanie płacą coraz więcej za kawę. Skutek polityki Trumpa
alkohol-wino-sklep-16
Jedna pensja, setki butelek. Policzono, ile można kupić alkoholu
Z kraju
piwo fabryka butelka butelki shutterstock_1864628872_1
Gigant kończy produkcję w znanym polskim browarze. Jest oświadczenie
Z kraju

Kłopoty finansowe Targetu

Na pogorszenie sytuacji finansowej sieci wpływają również trudne warunki gospodarcze oraz silna konkurencja ze strony takich gigantów jak Walmart, Amazon czy Costco. Dodatkowo klienci zmienili swoje zwyczaje zakupowe, rzadziej kupując odzież i artykuły gospodarstwa domowego, co dodatkowo obciąża wyniki firmy.

Target Corporation to jedna z największych amerykańskich sieci handlowych, założona w 1902 roku w Minneapolis, działająca od 1962 roku jako dyskont pod marką Target. Zatrudnia ponad 400 tys. pracowników i prowadzi 1989 sklepów w całych Stanach Zjednoczonych. W swojej ofercie ma szeroki asortyment towarów codziennego użytku, w tym odzież, elektronikę, artykuły spożywcze oraz własne marki, takie jak Goodfellow & Co. czy Cat & Jack. W 2024 roku obroty firmy wyniosły 107 miliardów dolarów.

Autorka/Autor: BC/ToL

Źródło: CNN

Źródło zdjęcia głównego: Colleen Michaels/Shutterstock

USAzwolnienia
