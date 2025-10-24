Zwolnienia w amerykańskiej sieci. Setki osób stracą pracę

Trump o relacjach gospodarczych z Chinami Źródło: TVN24

Jak wyjaśnił rzecznik firmy, decyzja o zwolnieniach nie miała na celu redukcji kosztów, lecz była częścią reorganizacji firmy, której celem jest przyspieszenie procesu podejmowania decyzji. Zmiany te, ogłoszone tuż przed kluczowym sezonem zakupów świątecznych, są kolejnym sygnałem trudności, z jakimi boryka się przedsiębiorstwo z Minneapolis.

Target zmaga się ze spadkiem sprzedaży, który trwa już od trzech kwartałów, oraz krytyką po wycofaniu się z programów wspierających różnorodność, równość i inkluzję (DEI). Decyzja o ograniczeniu tych inicjatyw wywołała oburzenie wśród zwolenników polityki różnorodności, którzy poczuli się zaskoczeni, zwłaszcza że Target przez lata budował wizerunek firmy zaangażowanej w te wartości. Firma przyznała, że odwrót od DEI negatywnie wpłynął na wyniki sprzedaży.

Kłopoty finansowe Targetu

Na pogorszenie sytuacji finansowej sieci wpływają również trudne warunki gospodarcze oraz silna konkurencja ze strony takich gigantów jak Walmart, Amazon czy Costco. Dodatkowo klienci zmienili swoje zwyczaje zakupowe, rzadziej kupując odzież i artykuły gospodarstwa domowego, co dodatkowo obciąża wyniki firmy.

Target Corporation to jedna z największych amerykańskich sieci handlowych, założona w 1902 roku w Minneapolis, działająca od 1962 roku jako dyskont pod marką Target. Zatrudnia ponad 400 tys. pracowników i prowadzi 1989 sklepów w całych Stanach Zjednoczonych. W swojej ofercie ma szeroki asortyment towarów codziennego użytku, w tym odzież, elektronikę, artykuły spożywcze oraz własne marki, takie jak Goodfellow & Co. czy Cat & Jack. W 2024 roku obroty firmy wyniosły 107 miliardów dolarów.

