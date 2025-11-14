Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Zmiana na szczycie największej sieci handlowej świata

Doug McMillon
Prezydent USA Donald Trump podpisał ustawę o finansowaniu rządu, która kończy shutdown
Źródło: Cable News Network Inc. All rights reserved 2025
Prezes Walmartu Doug McMillon odchodzi. Największy detalista świata poinformował, że zmiana na szczycie firmy nastąpi w przyszłym roku.

Od 1 lutego 2026 r. stery w firmie przejmie John Furner, obecny szef amerykańskich operacji Walmartu. Zmiana prezesa następuje w momencie wymagającym dla całej branży, choć sam Walmart pod rządami McMillona umocnił swoją pozycję na rynku.

McMillon przestaje być prezesem Walmartu

Doug McMillon jest związany z firmą od początku kariery. Od dekady stoi na czele największej sieci handlowej świata. Odejdzie ze stanowiska prezesa w 2026 roku.

Doug McMillon
Doug McMillon
Źródło: Ethan Miller/Getty Images

Jego następcą zostanie John Furner, który od 2019 roku kieruje działalnością Walmartu w USA, obejmującą 4,6 tys. sklepów. Obaj menedżerowie mają za sobą wieloletnie doświadczenie w strukturach firmy, zaczynając jeszcze jako pracownicy godzinowi.

Greg Penner, przewodniczący Walmart Inc., podkreślił rolę McMillona w modernizacji przedsiębiorstwa.

- Nasza rodzina i zarząd wielokrotnie podkreślali, że Doug był wyjątkowo predestynowany do kierowania Walmartem w kluczowym momencie. Doug przeprowadził kompleksową transformację, inwestując w naszych współpracowników, rozwijając nasze możliwości cyfrowe i e-commerce oraz modernizując łańcuch dostaw, co przełożyło się na trwałą, solidną kondycję finansową - zaznaczył Penner.

Odważne decyzje McMillona

McMillon nie unikał odważnych decyzji. W 2019 r. Walmart zaprzestał sprzedaży amunicji do pistoletów i broni używanej w karabinach szturmowych oraz poprosił klientów, by nie nosili broni na widoku w sklepach. Decyzja ta zapadła po masowej strzelaninie w El Paso, gdzie zginęły 22 osoby.

Prezes Walmartu był też głośnym krytykiem ataku na Kapitol 6 stycznia oraz wielokrotnie publicznie sprzeciwiał się polityce celnej prezydenta Donalda Trumpa. Zasiadał także jako przewodniczący Business Roundtable – organizacji zrzeszającej ok. 200 szefów największych korporacji USA.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Donald Trump prezentuje zdjęcie z Władimirem Putinem
Co dziś uważa Trump? Sprawdź, kiedy dzwonił Putin
Michał Sznajder
shutterstock_2360156351
Czy Kanał Panamski przejęli Chińczycy? I czy USA mają prawo go "odebrać"?
Maciej Michałek
Wschód słońca w Ilulissat na Grenlandii
Popyt na Grenlandię. Dlaczego Trump (i nie tylko on) pragnie wyspy
Aleksandra Koszowska

Sukcesy i potknięcia prezesa Walmartu

McMillon wprowadził Walmart na pozycję realnego konkurenta Amazona, znacząco rozwijając działalność online oraz program subskrypcyjny Walmart+, będący wczesną alternatywą dla Amazon Prime. Od momentu objęcia stanowiska w 2014 r. wartość akcji firmy wzrosła o 300 proc.

Nie zabrakło jednak nieudanych inwestycji. Najbardziej spektakularną porażką okazało się przejęcie Jet.com za 3 mld dolarów — platformy, która miała być wyzwaniem dla Amazona, ale została ostatecznie zamknięta i włączona do Walmart.com. Niewypałem okazała się również próba wejścia w segment bardziej ekskluzywnej mody, m.in. poprzez markę Bonobos.

John Furner przejmuje stery giganta

Furner, obecny szef operacji Walmartu w USA, również zaczynał w firmie od stanowiska godzinowego pracownika. Pracował także w Sam's Club i Walmart China. Firma opisuje go jako lidera wyróżniającego się "rozwojem pracowników, innowacjami cyfrowymi i doskonałością operacyjną".

McMillon pozostanie w zarządzie do czerwca przyszłego roku i będzie doradcą Furnera do końca roku fiskalnego 2027. Wkrótce ma zostać ogłoszony nowy CEO operacji Walmartu w USA.

Najwięksi detaliści świata

Według raportu firmy Deloitte "Global Powers of Retailing 2025" w czołówce największych sieci handlowych świata znajdują się: Walmart, Amazon, Costco, Schwarz Group oraz Home Depot.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Jan Sowa/kris

Źródło: CNN

Źródło zdjęcia głównego: Ethan Miller/Getty Images

Udostępnij:
TAGI:
WalmartUSA
Zobacz także:
W 500 urzędach zapłacimy kartą płatniczą
Ważny komunikat największego banku w Polsce. "Chwilowe utrudnienia"
Z kraju
pap_20251008_0U7
Domański: to nowy sposób myślenia o inwestycjach
Z kraju
dziecko uczen szkola shutterstock_2425960105
Ostatnie dni na środki dla rodziców. ZUS przypomina o ważnym terminie
Pieniądze
shutterstock_2432713163
Nielegalny import sprzętu. Straty mogą być ogromne
Tech
Marcin Horała
Horała tłumaczy się ze spotkań z Dawtoną
Z kraju
Teren budowy szybu Retków KGHM
Nowa inwestycja polskiego giganta. Zapowiedź premiera
Z kraju
samochody autostrada korek shutterstock_1576003183
Rejestracja auta z własnej kanapy. Nowa cyfrowa usługa dla kierowców
Moto
Google
Google odrzuca żądania Brukseli. Nie chce pozbywać się dochodowego biznesu
Tech
Ceny ropy naftowej najwyższe od października
Ceny ropy w górę. Rynki reagują na atak dronów
Rynki
36-latek bezpodstawnie dzwonił na numer alarmowy (zdjęcie ilustracyjne)
O to ludzie najczęściej pytają ChatGPT
Tech
zakupy sklep market koszyk shutterstock_2353461275_1
Tak rosną ceny w Polsce. "Dezinflacja trwa"
Z kraju
apple
Dzianinowa torebka na smartfon za 850 zł? To nowy produkt Apple'a
Tech
1 na 1
Minister finansów o ochronie zdrowia: tych pieniędzy wciąż nie jest tyle, ile potrzeba
"JEDEN NA JEDEN"
Giełda, NYSE, Wall Street, cła Trumpa
"Panuje duża niepewność". Spadki największe od ponad miesiąca
Rynki
shutterstock_2250571743
Jest szóstka w Lotto Plus
Z kraju
Grenlandia
Surowe przepisy dla cudzoziemców. Sprzeciw wobec Trumpa?
Ze świata
shutterstock_2099898409
Wielkie odkrycie w Afryce. Złoże warte miliardy dolarów
Ze świata
Należąca do PKN Orlen rafineria w Płocku
Zmiany w Orlenie. Skarb Państwa wybrał kandydatów
Z kraju
shutterstock_2153601127
Rewolucja kwantowa puka do drzwi. To może zmienić wszystko
Tech
zupa, zupka błyskawiczna
Możliwa obecność metali. Wycofano popularne zupki
Handel
Paczka Aliexpress
Shein i Temu będą objęte cłami. I to wcześniej niż zapowiadano
Handel
Donald Trump
Bolesne koszty shutdownu. PKB spadnie
Ze świata
shutterstock_2256764139
Inwestuj w kilt. Szkocja planuje obligacje
Ze świata
shutterstock_2252032171
Zarzuty o dyskryminowanie wydawców. Google pod lupą Brukseli
Ze świata
Cała Polska czyta dzieciom od 25 lat? Rodzice coraz bardziej zajęci, szukają podwykonawców
Ceny książek pod nadzorem. Ministerstwo chce nowych regulacji
Z kraju
wróżka czary magia
Wróżka i mistrzyni feng shui. Matka z córką wyłudziły miliony
Ze świata
shutterstock_2673979929
Konflikt o dane użytkowników. OpenAI kontra dziennikarze
Tech
moskwa gum shutterstock_2065060409
Przejmują legendarne marki w Rosji. Proceder kwitnie
Ze świata
chinskie samochody - Vladimir Tretyakov shutterstock_2223017145
"Gwałtowny" wzrost na rynku
Moto
orlen logo shutterstock_2382786901
Zmiany w radzie nadzorczej Orlenu
Z kraju

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica