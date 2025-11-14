Zmiana na szczycie największej sieci handlowej świata

Prezydent USA Donald Trump podpisał ustawę o finansowaniu rządu, która kończy shutdown Źródło: Cable News Network Inc. All rights reserved 2025

Od 1 lutego 2026 r. stery w firmie przejmie John Furner, obecny szef amerykańskich operacji Walmartu. Zmiana prezesa następuje w momencie wymagającym dla całej branży, choć sam Walmart pod rządami McMillona umocnił swoją pozycję na rynku.

McMillon przestaje być prezesem Walmartu

Doug McMillon jest związany z firmą od początku kariery. Od dekady stoi na czele największej sieci handlowej świata. Odejdzie ze stanowiska prezesa w 2026 roku.

Doug McMillon Źródło: Ethan Miller/Getty Images

Jego następcą zostanie John Furner, który od 2019 roku kieruje działalnością Walmartu w USA, obejmującą 4,6 tys. sklepów. Obaj menedżerowie mają za sobą wieloletnie doświadczenie w strukturach firmy, zaczynając jeszcze jako pracownicy godzinowi.

Greg Penner, przewodniczący Walmart Inc., podkreślił rolę McMillona w modernizacji przedsiębiorstwa.

- Nasza rodzina i zarząd wielokrotnie podkreślali, że Doug był wyjątkowo predestynowany do kierowania Walmartem w kluczowym momencie. Doug przeprowadził kompleksową transformację, inwestując w naszych współpracowników, rozwijając nasze możliwości cyfrowe i e-commerce oraz modernizując łańcuch dostaw, co przełożyło się na trwałą, solidną kondycję finansową - zaznaczył Penner.

Odważne decyzje McMillona

McMillon nie unikał odważnych decyzji. W 2019 r. Walmart zaprzestał sprzedaży amunicji do pistoletów i broni używanej w karabinach szturmowych oraz poprosił klientów, by nie nosili broni na widoku w sklepach. Decyzja ta zapadła po masowej strzelaninie w El Paso, gdzie zginęły 22 osoby.

Prezes Walmartu był też głośnym krytykiem ataku na Kapitol 6 stycznia oraz wielokrotnie publicznie sprzeciwiał się polityce celnej prezydenta Donalda Trumpa. Zasiadał także jako przewodniczący Business Roundtable – organizacji zrzeszającej ok. 200 szefów największych korporacji USA.

Sukcesy i potknięcia prezesa Walmartu

McMillon wprowadził Walmart na pozycję realnego konkurenta Amazona, znacząco rozwijając działalność online oraz program subskrypcyjny Walmart+, będący wczesną alternatywą dla Amazon Prime. Od momentu objęcia stanowiska w 2014 r. wartość akcji firmy wzrosła o 300 proc.

Nie zabrakło jednak nieudanych inwestycji. Najbardziej spektakularną porażką okazało się przejęcie Jet.com za 3 mld dolarów — platformy, która miała być wyzwaniem dla Amazona, ale została ostatecznie zamknięta i włączona do Walmart.com. Niewypałem okazała się również próba wejścia w segment bardziej ekskluzywnej mody, m.in. poprzez markę Bonobos.

John Furner przejmuje stery giganta

Furner, obecny szef operacji Walmartu w USA, również zaczynał w firmie od stanowiska godzinowego pracownika. Pracował także w Sam's Club i Walmart China. Firma opisuje go jako lidera wyróżniającego się "rozwojem pracowników, innowacjami cyfrowymi i doskonałością operacyjną".

McMillon pozostanie w zarządzie do czerwca przyszłego roku i będzie doradcą Furnera do końca roku fiskalnego 2027. Wkrótce ma zostać ogłoszony nowy CEO operacji Walmartu w USA.

Najwięksi detaliści świata

Według raportu firmy Deloitte "Global Powers of Retailing 2025" w czołówce największych sieci handlowych świata znajdują się: Walmart, Amazon, Costco, Schwarz Group oraz Home Depot.

