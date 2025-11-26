Stracił fortunę, przez 16 lat miał unikać fiskusa. Senator ma zapłacić miliony

Jak podała agencja Associated Press, senator skarżył się, że działania urzędów skarbowych mają podłoże polityczne.
IRS niedawno zabezpieczył jego majątek na kwotę ponad 8 mln dolarów, a władze podatkowe Wirginii Zachodniej nałożyły podobne zabezpieczenia na należący do rodziny polityka historyczny hotel Greenbrier i klub sportowy - warte łącznie 1,4 mln dolarów. Jeśli długi nie zostaną spłacone, państwo może przejąć nieruchomości.
Utrata większości majątku
Justice, którego majątek magazyn "Forbes" wyceniał kiedyś na 1,9 mld dolarów, w ostatnich latach stracił większość fortuny. W 2021 roku jego aktywa spadły do 513 mln dolarów, a później – jak podawano – zobowiązania przewyższyły wartość posiadanych dóbr.
Krytycy republikańskiego senatora, zwłaszcza z Partii Demokratycznej w Wirginii Zachodniej, twierdzą, że jego problemy finansowe są wynikiem nieudolnego zarządzania.
Justice zmaga się również z opóźnieniami w płatnościach na fundusz zdrowotny pracowników, licytacjami nieruchomości z powodu zaległych podatków oraz karami za naruszenia przepisów środowiskowych i bezpieczeństwa w jego firmach.
