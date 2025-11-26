Stracił fortunę, przez 16 lat miał unikać fiskusa. Senator ma zapłacić miliony

Donald Trump ułaskawił dwa indyki Źródło: Reuters

Jak podała agencja Associated Press, senator skarżył się, że działania urzędów skarbowych mają podłoże polityczne.

IRS niedawno zabezpieczył jego majątek na kwotę ponad 8 mln dolarów, a władze podatkowe Wirginii Zachodniej nałożyły podobne zabezpieczenia na należący do rodziny polityka historyczny hotel Greenbrier i klub sportowy - warte łącznie 1,4 mln dolarów. Jeśli długi nie zostaną spłacone, państwo może przejąć nieruchomości.

Justice, którego majątek magazyn "Forbes" wyceniał kiedyś na 1,9 mld dolarów, w ostatnich latach stracił większość fortuny. W 2021 roku jego aktywa spadły do 513 mln dolarów, a później – jak podawano – zobowiązania przewyższyły wartość posiadanych dóbr.

Krytycy republikańskiego senatora, zwłaszcza z Partii Demokratycznej w Wirginii Zachodniej, twierdzą, że jego problemy finansowe są wynikiem nieudolnego zarządzania.

Justice zmaga się również z opóźnieniami w płatnościach na fundusz zdrowotny pracowników, licytacjami nieruchomości z powodu zaległych podatków oraz karami za naruszenia przepisów środowiskowych i bezpieczeństwa w jego firmach.

