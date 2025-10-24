Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Trump zrywa negocjacje. "Skandaliczne zachowanie"

Donald Trump
Donald Trump o sankcjach na Rosję: to naprawdę ważny dzień
Źródło: TVN24, Reuters
Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zapowiedział natychmiastowe zakończenie wszelkich negocjacji handlowych z Kanadą. Powodem ma być reklama, sponsorowana przez rząd w Ontario, w której były prezydent USA Ronald Reagan wypowiada się negatywnie o cłach.

"W związku z ich skandalicznym zachowaniem, WSZYSTKIE NEGOCJACJE HANDLOWE Z KANADĄ SĄ NINIEJSZYM ZAKOŃCZONE" - napisał Trump na platformie Truth Social.

Prezydent USA nałożył 35 proc. cła na kanadyjski import, choć zezwolił na wyjątki dla towarów objętych USMCA - umową o wolnym handlu z Meksykiem i Kanadą, którą Trump wynegocjował podczas swojej pierwszej kadencji.

Ingerencja w prace sądu

Trump stwierdził, że film, sponsorowany przez rząd Ontario, miał na celu "ingerencję" w prace Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych, który w listopadzie ma podjąć decyzję w sprawie legalności szeroko zakrojonych globalnych ceł Waszyngtonu.

BBC zwraca uwagę, że decyzja sądu stanowi największą próbę autorytetu Trumpa i jego sztandarowej polityki gospodarczej, potencjalnie zmuszając Stany Zjednoczone do zwrotu miliardów dolarów zebranych w ramach ceł.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Merz: zakładam, że Rosnieft otrzyma zwolnienie z sankcji

Merz: zakładam, że Rosnieft otrzyma zwolnienie z sankcji

Trump ułaskawił miliardera

Trump ułaskawił miliardera

Reagan o cłach

W minutowej reklamie, opublikowanej w zeszłym tygodniu, głos Reagana jest słyszalny na tle obrazów przedstawiających nowojorską giełdę i dźwigi ozdobione flagami USA i Kanady. Nagranie przedstawia fragmenty przemówienia radiowego Reagana z 1987 roku, w którym skupił się na handlu zagranicznym.

"Kiedy ktoś mówi 'nałóżmy cła na import z zagranicy', wygląda to tak, jakby działał z patriotyzmu, chroniąc amerykańskie produkty i miejsca pracy. I czasami, przez chwilę, to działa, ale tylko przez chwilę" - mówi Reagan. "Jednak w dłuższej perspektywie takie bariery handlowe szkodzą każdemu Amerykaninowi, pracownikowi i konsumentowi" - dodaje.

"Wysokie cła nieuchronnie prowadzą do odwetu ze strony państw obcych i wywołują zaciekłe wojny handlowe… Rynki kurczą się i załamują, firmy i gałęzie przemysłu upadają, a miliony ludzi tracą pracę" - mówi Reagan.

W poście na platformie X Fundacja Ronalda Reagana stwierdziła, że ​​rząd Ontario wykorzystał "wybrane nagrania audio i wideo" z wypowiedzi byłego prezydenta USA na temat ceł. "Rząd Ontario nie ubiegał się o pozwolenie na wykorzystanie i edycję tych wypowiedzi ani go nie otrzymał" - dodano w oświadczeniu.

Fundacja stwierdziła, że ​​reklama "przeinacza" treść przemówienia byłego prezydenta i poinformowała, że ​​"rozważa możliwości prawne".

W poście towarzyszącym reklamie, premier Ontario, Doug Ford, napisał, że "nigdy nie przestaniemy argumentować przeciwko amerykańskim cłom na Kanadę". Ford, który kieruje najludniejszą prowincją Kanady i jej największą gospodarką, jest zagorzałym krytykiem amerykańskich ceł.

Ontario należy do kanadyjskich prowincji najbardziej dotkniętych amerykańskimi cłami, szczególnie w przemyśle samochodowym i stalowym.

Reklama była częścią kampanii wartej 75 milionów dolarów kanadyjskich (54 miliony dolarów) w głównych kanałach telewizyjnych w USA.

Globalne cła Białego Domu - szczególnie na stal, aluminium i samochody - mocno uderzyły w Kanadę, powodując utratę miejsc pracy i wywierając presję na przedsiębiorstwa.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: /ToL

Źródło: BBC

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/FRANCIS CHUNG / POOL

Udostępnij:
Zobacz także:
sklep market ludzie wozek shutterstock_2232609833
Zwolnienia w amerykańskiej sieci. Setki osób stracą pracę
Ze świata
Kanclerz Niemiec Friedrich Merz
Merz: zakładam, że Rosnieft otrzyma zwolnienie z sankcji
Ze świata
lotto S shutterstock_275295956
Wysoka kumulacja w Lotto
coca-cola-lod-shutterstock_643315588
Coca-Cola zmieniła skład
Ze świata
Donald Tusk
Premier: jesteśmy świadkami bardzo poważnego zwrotu w tej kwestii
Changpeng Zhao
Trump ułaskawił miliardera
Ze świata
saranda albania shutterstock_1979689766
"Musieli czekać na posiłki w długich kolejkach". Jest wyrok TSUE
Turystyka
Łupem 14-latki padły buteleczki z alkoholem (zdjęcie ilustracyjne)
"Małpki" w systemie kaucyjnym? Ministerstwo odpowiada
chiny szanghaj rafineria shutterstock_1271084311
Chiny wstrzymują zakup rosyjskiej ropy. Obawy Pekinu
Ze świata
shutterstock_2564758397
Aplikacje częściowo zablokowane. Władze tłumaczą decyzję
Tech
PKP Intercity
Te pociągi staną na godzinę. Lista połączeń
Lotnisko Warszawa-Radom
Zawiadomienie do prokuratury w sprawie lotniska w Radomiu. "Szereg nieprawidłowości"
Drób zaatakowała choroba, której ostatnie przypadek odnotowano w Polsce 49 lat temu (zdjęcie ilustracyjne)
"Uśmiercenie" ponad pół miliona kur. Komunikat
30-latek uwierzył, że bierze udział w policyjnej akcji. Stracił 100 tysięcy złotych (zdj. ilustracyjne)
"W słuchawce cisza". Klienci dużego operatora mieli kłopoty z połączeniami
Tech
AdobeStock_573281782
Zarabiają nie więcej niż najniższa krajowa. Ogromna liczba pracowników
Pieniądze
Jedna z ulic w Moskwie
Zielone światło dla unijnych sankcji. "Pakiet, który uderza w główne źródła rosyjskich dochodów"
Ze świata
Ropa naftowa
Ceny mocno w górę po decyzji Trumpa
Rynki
shutterstock_2187908817
Kara może sięgnąć 13 tysięcy złotych. Sypią się mandaty dla turystów
Turystyka
Lidl prosi o zwrot produktu
Lidl wycofuje produkt. Ostrzeżenie
Donald Trump
Pierwsza taka decyzja administracji Trumpa. "Poważny cios"
Ze świata
Moskwa
Jest porozumienie w sprawie sankcji na Rosję
Ze świata
pap_20250729_0LO
Wizyty Trumpa i Vance'a. Spór o to, kto ma zapłacić rachunek
Ze świata
Radosław Piesiewicz
Nowy sponsor generalny Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Są kontrowersje
Kopalnia, wieża szybowa
"To będzie krew, pot i łzy". Debata w TVN24+
ludzie ulica krakow stare miasto polska shutterstock_289616486
"Ogromna szansa" dla Polski. "Przeskoczenie kolejnego progu w rozwoju gospodarczym"
Tech
Narodowy Bank Polski, NBP
Znikające nazwisko byłej pierwszej damy z bazy NBP. Jak szukaliśmy odpowiedzi
Serwerownia
Skutki mogą być katastrofalne. Eksperci ostrzegają
Tech
Samsung XR
Samsung rusza do wyścigu z Apple i Metą
Tech
Via Baltica przy polsko-litewskim przejściu granicznym Budzisko-Kalvarija
Od grudnia więcej płatnych dróg
Moto
pap_20250225_0WW
Kosztowny atak hakerski. Straty dla gospodarki liczone w miliardach
Tech

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica