Ze świata Koszty kredytów hipotecznych w USA w dół. Fed może to zmienić Oprac. Jan Sowa |

Porozumienie Stanów Zjednoczonych z Iranem zostało podpisane Źródło wideo: REUTERS Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Według danych opublikowanych w czwartek przez Freddie Mac, średnie oprocentowanie 30-letniego kredytu hipotecznego o stałej stopie spadło w tym tygodniu do 6,47 proc. Tydzień wcześniej wynosiło 6,52 proc. i znajdowało się blisko najwyższego poziomu w tym roku.

To dobra wiadomość dla kupujących nieruchomości, ale ulga może okazać się krótkotrwała. W środę Rezerwa Federalna, kierowana obecnie przez Kevina Warsha, zasygnalizowała, że jeszcze w tym roku może rozważyć podwyżkę stóp procentowych. Powodem ma być najnowszy odczyt inflacji, powiązany z amerykańsko-izraelską wojną z Iranem.

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Inflacja znów niepokoi rynki

W ubiegłym tygodniu dwa oddzielne raporty Biura Statystyki Pracy pokazały, że roczna inflacja w maju wzrosła o 4,2 proc. wobec 3,8 proc. w kwietniu, czyli do najwyższego poziomu od trzech lat. Dane te pojawiły się po mocniejszych od oczekiwań odczytach z rynku pracy.

Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych USA, która jest jednym z kluczowych czynników wpływających na oprocentowanie kredytów hipotecznych, wzrosła po publikacji raportów. Inwestorzy zaczęli obawiać się, że inflacja może być bardziej uporczywa, niż wcześniej zakładano. Rentowności obligacji rosną, gdy spadają ich ceny.

Ogłoszony w niedzielę plan pokojowy USA i Iranu na krótko uspokoił te obawy, co przez kilka dni obniżało rentowności. Poprawa nastrojów wygasła jednak w środę, gdy wróciły obawy przed możliwą podwyżką stóp jeszcze w tym roku.

- Jest jasne, że jesteśmy w nowej erze i rynkom zajmie trochę czasu zrozumienie, jak reagować na dzisiejsze posiedzenie Fed - powiedział w środę Chen Zhao, szef badań ekonomicznych w Redfin.

- Jedno jest jednak pewne: komitet jako całość traktuje inflację bardzo poważnie, co oznacza, że oprocentowanie kredytów hipotecznych prawdopodobnie nie spadnie znacząco w najbliższej przyszłości - dodał.

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Kupujący akceptują nową rzeczywistość

Część osób szukających domu może nie chcieć dłużej czekać, aż oprocentowanie kredytów hipotecznych spadnie poniżej 6 proc. Z raportu opublikowanego w środę przez National Association of Realtors wynika, że liczba umów przedwstępnych sprzedaży domów wzrosła w maju o 3,8 proc. miesiąc do miesiąca i o 4,8 proc. rok do roku.

- Późnowiosenny pośpiech kupujących, nawet przy nieruchomych stopach kredytów hipotecznych, wskazuje na skumulowany popyt na rynku mieszkaniowym i akceptację przez konsumentów oprocentowania powyżej 6 proc. jako nowej normalności - powiedział Lawrence Yun, główny ekonomista NAR.

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