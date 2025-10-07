Tak pracuje się w Europie. Polacy w czołówce

Godziny pracy ponadnormatywne Źródło: TVN24

W drugim kwartale 2025 r. 10,8 proc. pracujących osób w wieku 20–64 lat w UE pracowało łącznie ponad 45 godzin tygodniowo w swojej głównej i drugiej pracy.

Polacy w europejskiej czołówce

Dane pokazują wyraźne różnice między krajami UE w zakresie osób pracujących ponad 45 godzin tygodniowo. Najwyższy odsetek odnotowano w Grecji (20,9 proc.), następnie na Cyprze (16,6 proc.) i Malcie (14,6 proc.). Najniższy odsetek odnotowano natomiast w Bułgarii (2,5 proc.), na Łotwie (4,1 proc.) i w Rumunii (5,9 proc.). Odsetek Polaków pracujących 45 godzin i więcej oszacowano na 12,4 proc.

Ile godzin tygodniowo pracuje się w Europie

Praca w wymiarze od 20 do 44 godzin tygodniowo była najpopularniejsza w UE, a do tej kategorii należało 72,3 proc. wszystkich pracujących osób. Spośród krajów UE najwyższy odsetek osób w tej kategorii odnotowano w Bułgarii (92,8 proc.), Rumunii (90,6 proc.) i na Łotwie (86,9 proc.).

W całej UE 16,9 proc. osób pracujących w wieku 20–64 lat pracowało do 19 godzin tygodniowo. Najwyższy odsetek w tej kategorii odnotowano w Holandii (26,8 proc.), Danii (25,5 proc.) i Austrii (25,3 proc.).

Natomiast najniższy odsetek w tej kategorii odnotowano w Rumunii (3,5 proc.), Bułgarii (4,6 proc.) i Grecji (6,1 proc.).

